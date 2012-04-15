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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Расинг
Вильярреал - Расинг: обзор матча 15 апреля 2012
Вильярреал
15.04.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
46'
Э. Перес
90+3'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Расинг
+3
ГОЛ! 1:1!
Л. Акоста
Пас отдал
Э. Бедиа
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
Гонсало
️️️️
М. Мусаккио
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
Э. Бедиа
️️️️
П. Диоп
Замена
Х. Самперио
️️️️
Х. Луке
Замена
Х. Ориоль
️️️️
К. Марчена
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
А. Мартинуччо
Желтая карточка
Г. Колса
ГОЛ! 1:0!
Э. Перес
Пас отдал
Б. Валеро
Желтая карточка
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
6
Анхель Лопес
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦП
21
Бруно
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
5
Доминго Сисма
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
37
Мусаккио
24
Марчена
25
Сапата
6
Лопес
30
Перес
21
Бруно
6
Валеро
23
Мартинуччо
7
Нилмар
3-3-1-2-1
0
Фернандес
27
Гонсалес
5
Сисма
3
Торрехон
8
Колса
18
Диоп
15
Перес
8
Гонсалес
10
Мунитис
17
Луке
7
Стуани
24
Марчена
3
Ориоль
3
Ориоль
24
Марчена
37
Мусаккио
2
Гонсало
2
Гонсало
37
Мусаккио
23
Мартинуччо
17
Камуньяс
17
Камуньяс
23
Мартинуччо
17
Луке
29
Самперио
29
Самперио
17
Луке
27
Гонсалес
9
Акоста
9
Акоста
27
Гонсалес
18
Диоп
10
Бедиа
10
Бедиа
18
Диоп
Остались в запасе
Вильярреал
Расинг
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
93
Даниэль Сотрес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
Остались в запасе
93
Даниэль Сотрес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Вильярреал - Расинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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