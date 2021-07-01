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Борха Валеро
Борха Валеро
Завершил карьеру
12 января 1985 (41), Мадрид
#6 | Полузащитник
175 см | 73 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Борха Валеро завершил карьеру
2021.07.01 10:14
Фото
Валеро вернулся в «Фиорентину»
2020.09.16 15:22
2
Фото
Валеро объявил об уходе из «Интера»
2020.08.29 15:17
2
Валеро в матче с «Лудогорцем» показал лучшую за последние семь лет точность передач в «Интере»
2020.02.21 21:58
Calciomercato: «Интер» готов продать трех игроков ради покупки Видаля
2019.07.26 14:17
2
Фото
Валеро перешел из «Фиорентины» в «Интер»
2017.07.11 19:36
5
Президент «Фиорентины» подтвердил трансфер Валеро в «Интер»
2017.07.08 00:19
«Интер» договорился с «Фиорентиной» о переходе Валеро, сумма сделки – 5,5 миллионов
2017.07.07 22:18
Видео
Фанаты «Фиорентины» спели под окном дома Валеро, чтобы тот не покидал клуб
2017.07.06 17:08
5
«Рома» интересуется Валеро
2016.08.19 09:32
«Рома» не оставляет попыток приобрести Валеро
2016.07.18 17:21
Монтелла ждет полузащитника «Фиорентины» в «Милане»
2016.07.06 09:16
«Рома» заменит Пьянича полузащитником «Фиорентины»
2016.06.11 17:38
Видео
«Фиорентина» – «Аталанта». Все голы
2015.10.05 08:07
«Фиорентина» готова повысить зарплату для Борха Валеро
2015.09.28 15:04
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Главные новости
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