Президент «Фиорентины» подтвердил трансфер Валеро в «Интер»

Вчера «Бомбардир» писал о договоренности «Интера» с «Фиорентиной» по покупке полузащитника Борхи Валеро. Сумма сделки оценивается в 5,5 миллионов евро, о сроках соглашения не сообщалось. Президент флорентийского клуба Марио Коньини подтвердил будущий трансфер.

«Продан ли Валеро в «Интер»? Да-да», – сказал Коньини в интервью Gazzetta dello Sport, покидая тренировочный центр клуба.

В прошедшем сезоне 32-летний испанец забил два гола и отдал десять результативных пасов в 40 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов. Валеро начал профессиональную карьеру в «Реале», а позже выступал за «Вест Бромвич», «Мальорку» и «Вильярреал». Состав «фиалок» испанец пополнил в 2012 году.