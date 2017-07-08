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    Президент «Фиорентины» подтвердил трансфер Валеро в «Интер»

    Вчера «Бомбардир» писал о договоренности «Интера» с «Фиорентиной» по покупке полузащитника Борхи Валеро. Сумма сделки оценивается в 5,5 миллионов евро, о сроках соглашения не сообщалось. Президент флорентийского клуба Марио Коньини подтвердил будущий трансфер.

    «Продан ли Валеро в «Интер»? Да-да», – сказал Коньини в интервью Gazzetta dello Sport, покидая тренировочный центр клуба.

    В прошедшем сезоне 32-летний испанец забил два гола и отдал десять результативных пасов в 40 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов. Валеро начал профессиональную карьеру в «Реале», а позже выступал за «Вест Бромвич», «Мальорку» и «Вильярреал». Состав «фиалок» испанец пополнил в 2012 году.

    Источник: Football Italia

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    08.07.2017 00:19
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