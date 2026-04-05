  Экспресс на матчи 6 апреля: «Аталанта» и «Ювентус» победят, «Торпедо» не проиграет, «Гремио» явный фаворит

Экспресс на матчи 6 апреля: «Аталанта» и «Ювентус» победят, «Торпедо» не проиграет, «Гремио» явный фаворит

5 апреля, 10:55

Четыре ставки на фаворитов – победа «Аталанты» над кризисным «Лечче», непроигрыш «Торпедо» в гостях у «Уфы», победа «Ювентуса» дома против «Дженоа» и победа «Гремио» дома против аутсайдера «Ремо». Общий коэффициент – 4.79.

Все матчи проходят 6 апреля.

1. «Лечче» – «Аталанта» (Серия А)

Ставка: победа «Аталанты» за 1.75

«Аталанта» имеет подавляющее преимущество в личных встречах – не проигрывает «Лечче» в 5 последних матчах и забивает в 9 последних очных встречах. «Лечче» находится в зоне вылета (18-е место), пропускает в 5 последних матчах и атакует слабо (0.80 гола за игру). Коэффициент 1.75 на победу гостей – отличная цена.

Вывод: победа «Аталанты» заходит с вероятностью 65-70%.

2. «Уфа» – «Торпедо» (Первая лига)

Ставка: «Торпедо» не проиграет (X2) за 1.35

«Торпедо» в отличной форме – 3 победы подряд, атака забивает 2.00 гола за игру, оборона пропускает всего 0.60. «Уфа» дома сильна (4 победы подряд), но в личных встречах с «Торпедо» гости не пропускают в 3 последних очных матчах. Ставка на непроигрыш «Торпедо» при их текущей форме выглядит очень надeжно.

Вывод: «Торпедо» не проиграет с вероятностью 80-85%.

3. «Ювентус» – «Дженоа» (Серия А)

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.37

«Ювентус» борется за место в Лиге чемпионов, не проигрывает в 5 последних матчах. Статистика личных встреч: 3 победы подряд, 4 «сухих» матча против «Дженоа». Гости не могут забить туринцам уже 4 матча. Коэффициент 1.37 – надeжная база.

Вывод: победа «Ювентуса» заходит с вероятностью 80-85%.

4. «Гремио» – «Ремо» (Серия A)

Ставка: победа «Гремио» за 1.48

«Гремио» – явный фаворит. Команда не проигрывает в 9 последних домашних матчах и забивает в 10 последних. «Ремо» находится в глубоком кризисе – последнее место в таблице (20-е), пропускает в 9 последних матчах подряд, проигрывает в 3 последних гостевых матчах. Разница в классе колоссальная. «Гремио» дома обязан обыгрывать такого аутсайдера.

Вывод: победа «Гремио» заходит с вероятностью 75-80%.

🎯 Итоговый экспресс

Матч Ставка Коэф.
«Лечче» – «Аталанта» П1 (победа «Аталанты») 1.75
«Уфа» – «Торпедо» X2 («Торпедо» не проиграет) 1.35
«Ювентус» – «Дженоа» П1 (победа «Ювентуса») 1.37
«Гремио» – «Ремо» П1 (победа «Гремио») 1.48
Итого 4.79

Серия А. «Ювентус» и «Аталанта» победили, «Комо» потерял очки
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Дженоа Ювентус
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
