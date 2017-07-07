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    «Интер» договорился с «Фиорентиной» о переходе Валеро, сумма сделки – 5,5 миллионов

    Итальянский журналист Джанлука ди Марцо сообщил о том, что полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро в ближайшее время может пополнить состав «Интера». Согласно источнику, миланский клуб заплатит за переход 32-летнего испанца 5,5 миллионов евро.

    В минувшем сезоне игрок забил два гола и отдал десять результативных передач в 40 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов. Валеро выступает за клуб из Флоренции с 2012 года. Прежде полузащитник защищал цвета «Вильярреала», «Мальорки», «Вест Бромвича» и «Реала».

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что ради сохранения Валеро в команде болельщики «фиалок» спели под окнами дома испанца.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    07.07.2017 22:18
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