«Интер» договорился с «Фиорентиной» о переходе Валеро, сумма сделки – 5,5 миллионов

Итальянский журналист Джанлука ди Марцо сообщил о том, что полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро в ближайшее время может пополнить состав «Интера». Согласно источнику, миланский клуб заплатит за переход 32-летнего испанца 5,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок забил два гола и отдал десять результативных передач в 40 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов. Валеро выступает за клуб из Флоренции с 2012 года. Прежде полузащитник защищал цвета «Вильярреала», «Мальорки», «Вест Бромвича» и «Реала».

Вчера «Бомбардир» писал о том, что ради сохранения Валеро в команде болельщики «фиалок» спели под окнами дома испанца.