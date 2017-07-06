Фанаты «Фиорентины» спели под окном дома Валеро, чтобы тот не покидал клуб

Болельщики итальянской «Фиорентины» всерьез намерены сохранить в составе своей команды полузащитника Борху Валеро, который может покинуть ее в течение летнего трансферного окна. Фанаты «фиалок» даже пошли на неординарный поступок и выступили под окном его дома с песнями-кричалками, в которых просили остаться.

Приобрести испанца хотел бы миланский «Интер», о чем уже намекал агент Валеро. Футболист выступает во Флоренции с 2012 года, куда он пришел из «Вильярреала». Действующий контракт с «Фиорентиной» истекает у хавбека следующим летом.