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    Фанаты «Фиорентины» спели под окном дома Валеро, чтобы тот не покидал клуб

    Болельщики итальянской «Фиорентины» всерьез намерены сохранить в составе своей команды полузащитника Борху Валеро, который может покинуть ее в течение летнего трансферного окна. Фанаты «фиалок» даже пошли на неординарный поступок и выступили под окном его дома с песнями-кричалками, в которых просили остаться.

    Приобрести испанца хотел бы миланский «Интер», о чем уже намекал агент Валеро. Футболист выступает во Флоренции с 2012 года, куда он пришел из «Вильярреала». Действующий контракт с «Фиорентиной» истекает у хавбека следующим летом.

    Источник: Twitter

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    06.07.2017 17:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 7 июля 2017, 13:16

      По такому случаю надо было ему под окнами исполнить нашу композицию "Афродита - Валера", он бы вообще с окна выпал)

      0
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 6 июля 2017, 21:16

      Форца Виола !

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      Рейтинг: +55

      Batiqol 6 июля 2017, 21:15

      Молодцы

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 июля 2017, 17:56

      красавы!!!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июля 2017, 17:23

      Да это сложно себе представить у нас, менталитет другой .

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