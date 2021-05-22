Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008