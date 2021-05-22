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Борха Валеро
Статистика
Борха Валеро - статистика
Завершил карьеру
12 января 1985 (41), Мадрид
#6 | Полузащитник
175 см | 73 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
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Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
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Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0 : 2
16.05.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2 : 3
11.04.2021
Аталанта
71' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2 : 3
21.03.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1 : 4
13.03.2021
Фиорентина
78' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3 : 3
07.03.2021
Парма
1' - 77'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1 : 2
03.03.2021
Рома
79' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
28.02.2021
Фиорентина
88' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3 : 0
19.02.2021
Специя
60' - 90'
77'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 1
14.02.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0 : 2
05.02.2021
Интер
1' - 46'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1 : 1
29.01.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2 : 1
23.01.2021
Кротоне
86' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6 : 0
17.01.2021
Фиорентина
85' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 0
10.01.2021
Кальяри
82' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 1
06.01.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0 : 0
03.01.2021
Болонья
1' - 77'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
0 : 3
22.12.2020
Фиорентина
1' - 52'
47'
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
1 : 1
19.12.2020
Верона
85' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
16.12.2020
Сассуоло
87' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
3 : 0
13.12.2020
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 1
07.12.2020
Дженоа
78' - 90'
90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 0
29.11.2020
Фиорентина
77' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 1
22.11.2020
Беневенто
72' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
4 : 3
26.09.2020
Фиорентина
61' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1 : 0
19.09.2020
Торино
79' - 90'
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