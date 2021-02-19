Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Специя
Фиорентина - Специя: обзор матча 19 февраля 2021
Фиорентина
19.02.2021, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 0
Завершен
Специя
51'
Д. Влахович
65'
Г. Кастровилли
83'
В. Эйссерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Специя
Желтая карточка
Л. Мартинес
90'
+2
Замена
Игор
️️️️
К. Бираги
86'
Замена
М. Касерес
️️️️
Л. Венути
86'
85'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Л. Виньяли
ГОЛ! 3:0!
В. Эйссерик
Пас отдал
Д. Влахович
83'
Желтая карточка
Б. Валеро
77'
Желтая карточка
В. Эйссерик
75'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кастровилли
65'
63'
Замена
Л. Сена
️️️️
Д. Маджоре
63'
Замена
Д. Верде
️️️️
Р. Сапонара
63'
Замена
А. Галабинов
️️️️
К. Агудело
Замена
Б. Валеро
️️️️
С. Амрабат
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Г. Кастровилли
51'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
К. Куаме
46'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
45'
+1
Желтая карточка
С. Амрабат
18'
11'
Замена
Х. Рамос
️️️️
Р. Маркицца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
3-3-2-2
1
Дронговски
2
Пеццелла
28
Мартинес
5
Венути
3
Бираги
5
Пульгар
31
Миленкович
4
Амрабат
7
Бонавентура
28
Влахович
8
Куаме
4-1-2-3
49
Проведель
8
Виньяли
24
Хабот
44
Исмайли
5
Маркицца
27
Риччи
24
Эстевес
18
Маджоре
7
Агудело
17
Сапонара
11
Гьяси
3
Бираги
44
Игор
44
Игор
3
Бираги
5
Венути
4
Касерес
4
Касерес
5
Венути
4
Амрабат
6
Валеро
6
Валеро
4
Амрабат
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
8
Куаме
9
Эйссерик
9
Эйссерик
8
Куаме
5
Маркицца
22
Рамос
22
Рамос
5
Маркицца
18
Маджоре
15
Сена
15
Сена
18
Маджоре
8
Виньяли
91
Пикколи
91
Пикколи
8
Виньяли
17
Сапонара
10
Верде
10
Верде
17
Сапонара
7
Агудело
16
Галабинов
16
Галабинов
7
Агудело
Остались в запасе
Фиорентина
Специя
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фиорентина - Специя
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Специя
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+