«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»

«Эмполи» взял в аренду на сезон с правом выкупа нападающего «Милана» Лоренцо Коломбо.
В прошлом сезоне 22-летний Коломбо выступал на правах аренды за «Монцу», провел в Серии A 25 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
Также «Эмоли» продлил аренду польского защитника Шимона Журковски у «Специи».
- За основной состав «Милана» Коломбо провел 11 матчей в 2020–2021 годах, забил 1 мяч.
- 26-летний Журковски в этом году провел за «Эмполи» 13 матчей, забил 4 гола.
- Ранее «Милан» пробрел защитника Страхиню Павловича у «Ред Булл Зальцбург». Контракт серба с «россонери» рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на год.
Источник: официальный сайт «Милана»