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«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»

1 августа 2024, 11:25

«Эмполи» взял в аренду на сезон с правом выкупа нападающего «Милана» Лоренцо Коломбо.

В прошлом сезоне 22-летний Коломбо выступал на правах аренды за «Монцу», провел в Серии A 25 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.

Также «Эмоли» продлил аренду польского защитника Шимона Журковски у «Специи».

  • За основной состав «Милана» Коломбо провел 11 матчей в 2020–2021 годах, забил 1 мяч.
  • 26-летний Журковски в этом году провел за «Эмполи» 13 матчей, забил 4 гола.
  • Ранее «Милан» пробрел защитника Страхиню Павловича у «Ред Булл Зальцбург». Контракт серба с «россонери» рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на год.

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Источник: официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Австрия. Бундеслига Милан Эмполи Специя Журковски Шимон Коломбо Лоренцо Павлович Страхиня
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