«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»

«Эмполи» взял в аренду на сезон с правом выкупа нападающего «Милана» Лоренцо Коломбо.

В прошлом сезоне 22-летний Коломбо выступал на правах аренды за «Монцу», провел в Серии A 25 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.

Также «Эмоли» продлил аренду польского защитника Шимона Журковски у «Специи».