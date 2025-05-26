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Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, «Эмполи» и «Венеция» вылетели

Сегодня, 13:29

По итогам матчей 38-го тура чемпионата Италии определились еще два клуба, которые вылетели из Серии A. Ими стали «Эмполи» и «Венеция». Ранее шансы сохранить прописку в элите потеряла «Монца».

В последнем туре «Эмполи» на своем поле уступил «Вероне» (1:2), а «Венеция» дома проиграла «Ювентусу» (2:3). Другие участники борьбы за выживание «Парма» и «Лечче» одержали гостевые победы над «Аталантой» (3:2) и «Лацио» (1:0) соответственно.

Таким образом, «Верона» закончила сезон с 37 очками на 14-м месте. Далее расположились «Кальяри» и «Парма» (по 36 баллов), «Лечче» стал 17-м с 34 очками. «Эмполи» занял 18-е место с 31 баллом, а «Венеция» осталась 19-й с 29 очками.

Также определились финалисты плей-офф Серии B за повышение в классе. Ими стали «Кремонезе» и «Специя».

На первом этапе плей-офф Серии B в полуфиналы вышли «Катанцаро», который победил «Чезену» (1:0) и «Юве Стабиа», обыгравший «Палермо» (1:0).

В 1/2 финала «Кремонзе» по сумме двух матчей прошел «Юве Стабиа» (1:2 и 3:0), а «Специя» взяла верх над «Катанцаро» (2:0 и 2:1)

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Италия. Серия В Эмполи Венеция Кремонезе Специя
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