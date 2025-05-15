Определились все участники плей-офф за выход в Серию A

По итогам 38 туров турнира в Серии B определились все участники плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Италии.

В серии стыковых матчей выступят «Специя» (3-е место в Серии B, 66 очков), «Кремонезе» (4-е место, 61 очко), «Юве Стабиа» (5-е, 55), «Катанцаро» (6-е, 53), «Чезена» (7-е, 53) и «Палермо» (8-е, 52).

Плей-офф за место в Серии A будет состоять из 8 игр.

На предварительном этапе 17 мая встретятся «Катанцаро» – «Чезена» и «Юве Стабиа» – «Палермо». Победители одноматчевых противостояний выйдут в следующий этап.

Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Они пройдут 21 и 25 мая. Победитель встречи «Юве Стабиа» – «Палермо» сыграет с «Кремонезе», а выигравший в поединке «Катанцаро» – «Чезена» попадет на «Специю». «Кремонезе» и «Специя» проведут ответные матчи дома.

Победители полуфиналов сыграют в финале за выход в Серию A. Игры пройдут 29 мая и 1 июня.

Путевки в Серию A ранее завоевали «Сассуоло», выигравший турнир во втором по статусу дивизионе с 82 очками, и «Пиза», оставшаяся второй с 76 баллами.