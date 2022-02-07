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Джакомо Бонавентура
Джакомо Бонавентура
Завершил карьеру
22 августа 1989 (37), Сан-Северино-Марке
#7 | Полузащитник
178 см | 69 кг
Италия
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Публикации
«Бомбардировщик» – прозвище Кокорина в «Фиорентине»
2022.02.07 23:25
14
Бонавентура объявил об уходе из «Милана»
2020.08.06 09:19
Бонавентура близок к переходу из «Милана» в «Рому»
2020.05.21 13:14
Sky Sport Italia: «Лацио» планирует подписать Жиру и Бонавентуру
2020.04.18 20:51
Бонавентура может пропустить до восьми месяцев из-за травмы
2018.11.19 23:57
Хавбек «Милана» Бонавентура может пропустить до пяти месяцев
2018.11.13 23:05
2
Гаттузо – о победе над «Удинезе»: «Надеюсь, все травмированные игроки скоро вернутся в строй»
2018.11.05 09:59
2
Бонавентура не поможет «Милану» в матче с «Дженоа»
2018.10.31 10:15
Бонавентура близок к переходу из «Милана» в «Ювентус». Райола уже провел встречу с туринцами
2018.05.13 09:13
2
Бонавентура может сменить «Милан» на «Ювентус»
2018.05.02 08:41
1
Бонавентура: «Рад забить победный гол, но «Милан» продолжает серьезно отставать от конкурентов»
2018.02.19 07:31
1
Бонавентура: «Надеюсь, победа над «Болоньей» станет началом нового этапа для «Милана»
2017.12.11 10:16
1
Серия А. «Милан» одержал первую победу под руководством Гаттузо, одолев «Болонью»
2017.12.11 00:39
3
Берлускони недоумевает от трансферов «Милана»
2017.10.06 10:11
2
Полузащитник «Милана» Бонавентура: «Золотой мяч» получает тот, кто играет в клубе-победителе»
2017.09.06 00:43
1
Бонавентура: «У «Милана» подобрался фантастический коллектив»
2017.08.04 10:30
Бонавентура подписал новый контракт с «Миланом»
2017.01.18 14:13
1
Стоимость семи игроков «Милана» выросла с 37 миллионов до 200
2016.11.02 16:48
3
Серия А. «Милан» оказался сильнее «Пескары», «Лацио» обыграл «Сассуоло», «Рома» сыграла вничью с «Эмполи»
2016.10.30 18:59
Видео
МКЧ. «Челси» уверенно обыграл «Милан»
2016.08.04 06:55
1
Брокки: «Бонавентура справился с новой задачей»
2016.04.18 11:49
Хонда не готов быть дублером Бонавентуры
2016.04.14 12:19
2
Михайлович: «Судьи нанесли серьезный ущерб «Милану»
2015.12.13 20:35
Бонавентура: «Не удивлен тем, что «Фиорентина» занимает первое место»
2015.10.09 14:33
Бонавентура заменит Инсинье в составе сборной Италии
2015.10.07 16:32
Бонавентура: «В Италии сейчас нет фаворита»
2015.09.29 23:01
Видео
«Милан» – «Удинезе». Все голы
2015.09.23 09:37
1
Бонавентура: «Милан» и «Интер» равны»
2015.09.09 17:24
2
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