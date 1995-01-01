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    Бонавентура объявил об уходе из «Милана»

    Полузащитник Джакомо Бонавентура покинул «Милан» в статусе свободного агента.

    «Я жил мечтой. Годы в «Милане» – незабываемый опыт. Хочу поблагодарить всех людей, с кем я переживал это фантастическое приключение: президентов, менеджеров, тренеров, партнеров по команде, докторов, физиотерапевтов.

    Спасибо также всем тем, кто работает на базе в Миланелло – эти люди настоящий двигатель «Милана», благодаря им мы каждый день чувствуем себя как дома, в семье.

    Спасибо всем болельщикам «Милана», которые всегда поддерживали нас в самые лучшие и самые тяжелые моменты. Рев «Сан-Сиро» – это нечто особенное, чего я никогда не забуду. Вы всегда будете в моем сердце», – написал футболист в инстаграме.

    • Бонавентура выступал за «Милан» с 2014 года.
    • В его активе 184 матча, 35 голов и 30 ассистов.
    • С командой хавбек выиграл один трофей – Суперкубок Италии в 2016 году.

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    Источник: Инстаграм Джакомо Бонавентуры

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