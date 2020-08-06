Бонавентура объявил об уходе из «Милана»

Полузащитник Джакомо Бонавентура покинул «Милан» в статусе свободного агента.

«Я жил мечтой. Годы в «Милане» – незабываемый опыт. Хочу поблагодарить всех людей, с кем я переживал это фантастическое приключение: президентов, менеджеров, тренеров, партнеров по команде, докторов, физиотерапевтов.

Спасибо также всем тем, кто работает на базе в Миланелло – эти люди настоящий двигатель «Милана», благодаря им мы каждый день чувствуем себя как дома, в семье.

Спасибо всем болельщикам «Милана», которые всегда поддерживали нас в самые лучшие и самые тяжелые моменты. Рев «Сан-Сиро» – это нечто особенное, чего я никогда не забуду. Вы всегда будете в моем сердце», – написал футболист в инстаграме.