Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    «Бомбардировщик» – прозвище Кокорина в «Фиорентине»

    Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура в прямом эфире в инстаграме рассказал, какое прозвище в команде у форварда Александра Кокорина.

    «Кокорин – «Бомбардировщик», – заявил Бонавентура.

    • «Фиорентина» в январе 2021 года заплатила «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор россиянин провел 10 матчей и не забил ни одного гола.
    • Его контракт с клубом действует до 2024 года.

    Ребров: «У Кокорина есть все. Он самый разносторонний форвард вместе со Смоловым»

    «Фиорентина» не получала предложений по Кокорину и работает над расторжением контракта (La Nazione)

    «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не продаст его до конца трансферного окна в России (La Nazione)

    Источник: инстаграм Джакомо Бонавентуры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2022 23:25
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2721

      Валерий2705 26 минут назад

      Видимо на лавку н.а.с.р.а.л)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20673

      JTherry 40 минут назад

      сразу вспомнился фильм "Особенности национальной охоты" - как в бомбовый отсек бомбардировщика корову грузили - прообраз сегодняшнего Кокорина-бомбардировщика...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2445

      Радио1000шумеров 41 минуту назад

      «Алкогольно-стулевой бомбардировщик» - уточнил Джакомо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13689

      житель СПб 44 минуты назад

      Играть ему давайте - и посмотрите, кто там бомбит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      Bozigit 45 минут назад

      Значит его нужно по чаще выпускать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      I'll be back 48 минут назад

      Группа вконтакте "Бомбардировщики" "возьмите его к себе"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3906

      mutabor0992 49 минут назад

      А че не дырявый???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3616

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Хроника упавшего бомбардировщика.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru