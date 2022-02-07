«Бомбардировщик» – прозвище Кокорина в «Фиорентине»

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура в прямом эфире в инстаграме рассказал, какое прозвище в команде у форварда Александра Кокорина.

«Кокорин – «Бомбардировщик», – заявил Бонавентура.

«Фиорентина» в январе 2021 года заплатила «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.

С тех пор россиянин провел 10 матчей и не забил ни одного гола.

Его контракт с клубом действует до 2024 года.

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