Бонавентура: «Рад забить победный гол, но «Милан» продолжает серьезно отставать от конкурентов»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура считает, что его команда должна была побеждать «Сампдорию» с более крупным счетом в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии.

«Мы отлично провели этот матч, хотя намного раньше могли решить исход поединка, чтобы успокоить соперника. На «Сан-Сиро» сегодня была великолепная атмосфера. Если посчитать все опасные моменты, то, конечно, мы могли забить намного больше.

Счастлив, что мне удалось забить гол, который принес «Милану» три очка, но нам нужно двигаться дальше. Даже после этой победы мы серьезно отстаем от конкурентов.

Я стараюсь следовать советам Дженнаро Гаттузо. Счастлив, что он заставляет меня чувствовать себя уверенно, мотивирует меня продолжить работать над собой», – сказал после финального свистка Бонавентура.

Матч 25-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Сампдория» завершился со счетом 1:0.