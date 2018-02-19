Введите ваш ник на сайте
Материалы

Милан - Сампдория

18.02.2018, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 25 тур Милан - Сампдория
Италия. Серия А (2017/2018)
6 тур
24 сентября, воскресенье 13:30 Сампдория 2:0 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 14:30 Милан 0:1 Сампдория
4 тур
16 сентября, пятница 21:45 Сампдория 0:1 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 21:45 Сампдория 0:1 Милан
14 тур
28 ноября, суббота 22:45 Милан 4:1 Сампдория
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
17 декабря, четверг 23:00 Сампдория 0:2 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:45 Милан 1:1 Сампдория
11 тур
8 ноября, суббота 22:45 Сампдория 2:2 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Сампдория 0:2 Милан
6 тур
28 сентября, суббота 22:45 Милан 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
20 тур
13 января, воскресенье 23:45 Сампдория 0:0 Милан
1 тур
26 августа, воскресенье 20:00 Милан 0:1 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 22:45 Милан 3:0 Сампдория
14 тур
27 ноября, суббота 20:00 Сампдория 1:1 Милан
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 19:30 Сампдория 1:2 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Милан
15 тур
5 декабря, суббота 20:00 Милан 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Милан
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Милан 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 22:30 Милан 1:2 Сампдория
10 тур
31 октября, среда 22:30 Сампдория 0:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
...
  • Читайте нас: 