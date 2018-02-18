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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 18 февраля 2018
Милан
18.02.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
13'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
79'
Желтая карточка
В. Верре
Желтая карточка
Д. Бонавентура
71'
54'
Желтая карточка
Д. Феррари
40'
Желтая карточка
К. Линетти
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Д. Калабрия
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
19
Бонуччи
2
Калабрия
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
18
Монтоливо
6
Билья
10
Сусо
10
Кутроне
4-1-2-1-2
2
Вивиано
67
Феррари
26
Сильвестре
18
Берешиньски
29
Мурру
34
Торрейра
17
Линетти
8
Баррето
11
Рамирес
91
Сапата
27
Квальярелла
Остались в запасе
Милан
Сампдория
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Милан - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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