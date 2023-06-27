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Испания. Сегунда
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Кадис
Сусо
€ 700 тыс
Сусо
Кадис
19 ноября 1993 (32)
#10 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Испания
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Публикации
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Фото
Девушка и мать двоих детей Сусо похвасталась пышными формами
2023.06.27 23:41
4
Видео
«Как это видели мы». «Барселона» показала эпизод с неназначенным пенальти на Альбе
2021.02.11 16:26
11
Примера. «Валенсия» проиграла дома «Севилье», Черышев отыграл 68 минут
2020.12.22 21:23
1
Навас, Банега, Сусо – в основе «Севильи»; Бастони, Гальярдини, Д’Амбросио сыграют у «Интера»
2020.08.21 20:58
Фото
«Севилья» выкупила права на Сусо
2020.07.20 17:39
Сусо: «Милан» не в состоянии создать что-то серьезное. Надеюсь, останусь в «Севилье»
2020.03.22 08:49
Сусо может перейти из «Милана» в «Фиорентину» за 30 миллионов
2019.08.11 14:49
1
«Милан» готов выслушать предложение «Ромы» по Сусо
2019.07.23 16:28
«Рома» может обменять Пасторе на Сусо
2019.07.15 19:20
2
Доннарумма и Пакета пропустят матч с «Ювентусом»
2019.04.03 15:58
1
«Тоттенхэм» и «Арсенал» хотят купить Сусо. Отступные за хавбека – 40 миллионов
2019.02.15 12:15
4
«Ливерпуль» может заплатить 50 миллионов за Сусо
2018.12.11 12:28
4
Президент «Милана»: «Ибрагимович – фантастический игрок, но мой абсолютный фаворит – Сусо»
2018.11.16 14:54
Сусо – об интересе «Реала»: «Кто не был бы счастлив этому?»
2018.11.14 23:48
1
«Реал» ведет переговоры с «Миланом» по Сусо
2018.11.04 10:52
1
Сусо забил впервые с февраля
2018.10.01 06:06
Ни один игрок «Ювентуса» не попал в команду тура Серии А по версии Whoscored
2018.09.25 17:55
4
«Челси» хочет заполучить полузащитника «Милана» Сусо
2018.09.09 17:19
Международный кубок чемпионов. «Милан» уступил в серии пенальти «Манчестер Юнайтед»
2018.07.26 08:28
«Рома» переключилась с Малкома на других футболистов. В списке Сусо, Бэйли и Товен
2018.07.25 07:06
2
«Реал» готов заплатить 40 миллионов за Сусо
2018.07.22 20:23
5
Мирабелли: «Милан» не собирается распродавать своих игроков направо и налево»
2018.07.10 11:35
2
Сусо может перейти в «Реал» из «Милана»
2018.06.28 20:11
«Милан» хочет заполучить Кальехона и может предложить Сусо взамен
2018.04.05 13:23
2
Фото
Сусо: «Кубок Италии – настоящая цель, конкретная и достижимая»
2018.01.31 08:05
4
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
2017.12.27 21:57
Сусо: «Победа над «Сассуоло» была важна и для Монтеллы, и для команды»
2017.11.06 10:16
Серия А. «Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»
2017.11.06 00:38
Берлускони недоумевает от трансферов «Милана»
2017.10.06 10:11
2
1
2
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