Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Доннарумма и Пакета пропустят матч с «Ювентусом»

    Стала известна степень серьезности травм Джанлуиджи Доннаруммы и Лукаса Пакеты, которые получили повреждения во вчерашнем матче между «Миланом» и «Удинезе».

    По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, у вратаря растяжение мышц правого бедра, а у полузащитника – вывих голеностопа.

    Оба футболиста пропустят матч 31-го тура Серии А против «Ювентуса», который состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени.

    Также не сможет сыграть правый защитник Андреа Конти, травмировавшийся во время тренировки в понедельник.

    Зато к игре на «Альянц Стэдиум» успеют восстановиться Сусо и Франк Кесси.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    65706
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru