Доннарумма и Пакета пропустят матч с «Ювентусом»

Стала известна степень серьезности травм Джанлуиджи Доннаруммы и Лукаса Пакеты, которые получили повреждения во вчерашнем матче между «Миланом» и «Удинезе».

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, у вратаря растяжение мышц правого бедра, а у полузащитника – вывих голеностопа.

Оба футболиста пропустят матч 31-го тура Серии А против «Ювентуса», который состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Также не сможет сыграть правый защитник Андреа Конти, травмировавшийся во время тренировки в понедельник.

Зато к игре на «Альянц Стэдиум» успеют восстановиться Сусо и Франк Кесси.