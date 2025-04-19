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Андреа Конти
Андреа Конти
Завершил карьеру
2 марта 1994 (32)
#13 | Защитник
184 см
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Фото
«Сампдория» купила защитника «Милана» Конти
2022.01.10 20:17
Конти перейдет из «Милана» в «Сампдорию»
2022.01.09 13:49
Конти перейдет из «Милана» в «Эмполи» (Николо Скира)
2022.01.01 15:31
Фото
«Парма» арендовала защитника «Милана» Конти с обязательством выкупа
2021.01.21 19:29
Защитник «Милана» Конти близок к аренде в «Парму»
2021.01.17 17:30
Орье согласился играть в «Милане». «Тоттенхэм» готов продать его за 20 миллионов
2020.08.05 19:02
1
Доннарумма и Пакета пропустят матч с «Ювентусом»
2019.04.03 15:58
1
Игрок «Милана» Конти: «Нужно вернуть клуб на первое место в Италии и в Европе»
2018.12.08 07:57
Фото
«Милан» не включил Стринича и Конти в заявку на Лигу Европы
2018.09.04 10:16
«Милан» купил защитника за 24 миллиона, он сыграл два матча в Серии А
2018.04.05 20:05
Конти: «Милан» стал совершенно другой командой с приходом Гаттузо»
2018.03.23 07:41
Алейш Видаль заменит травмированного Конти в «Милане»
2017.10.05 08:30
Кесси посвятил победу «Милана» над «Удинезе» травмированному Конти
2017.09.18 15:33
Конти: «Спасибо всем, кто уделил мне всего минуту, чтобы отправить сообщение со словами поддержки»
2017.09.16 16:59
«Милан» может заменить Конти хавбеком «Барселоны» Видалем
2017.09.16 13:49
«Милан» установил рекорд по числу делегированных в национальные сборные игроков
2017.09.04 12:40
Фото
«Милан» подписал пятилетний контракт с защитником «Аталанты» Конти
2017.07.07 17:01
5
Переход Конти в «Милан» откладывается
2017.07.04 16:33
Агент: «Конти не будет тренироваться с «Аталантой», если клуб не продаст его в «Милан»
2017.06.17 01:31
«Интер» был готов заплатить за Конти 28 миллионов
2017.06.11 07:07
Защитник «Аталанты» Конти близок к переходу в «Милан»
2017.06.09 00:26
3
Конти и Гомес из «Аталанты» интересны «Зениту»
2017.06.03 10:15
14
Фото
Буффон, Конти, Мбаппе и Месси – в символической сборной сезона по версии Goal.com
2017.05.22 18:07
13
Агент: «Оставаться Конти в «Аталанте» бессмысленно»
2017.05.06 09:56
«Бавария» интересуется защитником «Аталанты» Конти
2017.05.01 21:00
2
«Интер» в мае проведет с «Аталантой» переговоры по Конти
2017.04.03 12:05
«Наполи» рассматривает Конти и Гримальдо в качестве возможной замены Гуламу
2017.03.25 15:16
Конти может продолжить карьеру в «Челси»
2017.03.21 22:54
3
Тонелли дисквалифицирован на 3 матча
2016.02.23 19:54
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