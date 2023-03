Тренерский штаб «Милана» определился с заявкой на групповой турнир Лиги Европы.

Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не включил в список из 31 игрока защитников Ивана Стринича и Андреа Конти.

На групповом этапе турнира итальянский клуб сыграет с «Дюделанжом», «Олимпиакосом» и «Бетисом».

Revealed: our squad list for the 2018/19 @EuropaLeague group stage

La lista dei rossoneri che prenderanno parte ai gironi della prossima #UEL pic.twitter.com/CNi4rx1BWP