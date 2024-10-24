Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1), Моуринью удалился в матче с бывшей командой

«Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в Стамбуле.

Матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы завершился ничьей 1:1 – на гол Кристиана Эриксена ответил Юссеф Эн-Несири.

Жозе Моуринью получил красную карточку в игре с бывшей командой. Его удалили за возмущение неназначенным пенальти на 56-й минуте.

«МЮ» набрал 3 очка в 3 турах ЛЕ и занимает 21-е место в таблице. «Фенербахче» с 5 баллами идет на 14-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур

Фенербахче (Турция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эриксен, 15; 1:1 – Эн-Несири, 49.

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