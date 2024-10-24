Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Манчестер Юнайтед
Фенербахче - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 октября 2024
Фенербахче
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
49'
Ю. Эн-Несири
15'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Мюлдюр
90'
+2
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
С. Шиманьски
90'
89'
Замена
А. Диалло
️️️️
Антони
87'
Травма
Антони
Замена
И. Кахведжи
️️️️
А. Сен-Максимен
79'
Замена
И. Юкшек
️️️️
Д. Тадич
79'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Ю. Эн-Несири
79'
73'
Замена
Антони
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Р. Бекао
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
62'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
60'
55'
Замена
Каземиро
️️️️
В. Линделеф
55'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Зиркзее
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
А. Сен-Максимен
49'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Зиркзее
14'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
81
Sukur Tograk
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Джику
2
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
4
Амрабат
10
Тадич
17
Шиманьски
21
Эн-Несири
10
Сен-Максимен
3-3-3-1
24
Онана
3
Линделеф
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Угарте
2
Далот
9
Рэшфорд
24
Эриксен
17
Гарначо
11
Зиркзее
26
Осайи-Самуэль
50
Бекао
50
Бекао
26
Осайи-Самуэль
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Тадич
5
Юкшек
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
21
Эн-Несири
10
Джеко
10
Джеко
21
Эн-Несири
3
Линделеф
5
Каземиро
5
Каземиро
3
Линделеф
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
Антони
16
Диалло
16
Диалло
Антони
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
Остались в запасе
Фенербахче
Манчестер Юнайтед
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
81
Sukur Tograk
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
81
Sukur Tograk
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Фенербахче - Манчестер Юнайтед
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
489
464
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.16
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
3 : 0
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
3 : 0
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Фенербахче
Манчестер Юнайтед
Почеттино рассказал о состоянии «Манчестер Юнайтед» после двух поражений 0:4 в АПЛ
18:42
«Фенербахче» – «Эрзурумспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
17:50
Почеттино дал комментарий после трагикомичного начала карьеры в «МЮ»
12:21
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
Вчера, 19:57
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:55
«Фенербахче» – «Эрзурумспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
17:50
Суперлига: шансы «Фенербахче» и «Эрзурумспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:48
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Почеттино рассказал о состоянии «Манчестер Юнайтед» после двух поражений 0:4 в АПЛ
18:42
Почеттино дал комментарий после трагикомичного начала карьеры в «МЮ»
12:21
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
Вчера, 19:57
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:55
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+