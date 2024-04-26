- 25 апреля
- 20:40 Реакция Габулова на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА 3
- 13:20 Экс-футболист ЦСКА ответил на обвинения Ги Ру: «Дедушка выжил из ума»
- 12:36 Реакция Газзаева на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА 8
- 11:11 ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА: «Русские нас ограбили» 36
- 19 апреля
- 14:34 Тренер «Аталанты» сравнил проход «Ливерпуля» в Лиге Европы с завоеванием медали
- 14:02 Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги Европы
- 12:32 Форвард «Вест Хэма» раскритиковал судейство после матча с «Байером»
- 11:38 Хаби Алонсо подвел итоги матча «Байера» с «Вест Хэмом» 1
- 10:57 Де Росси рассказал о главном достижении «Ромы» в противостоянии с «Миланом»
- 09:07 Клопп посетовал на спешку «Ливерпуля» в ответном матче с «Аталантой»
- 08:50 Ван Дейк высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги Европы
- 08:16 Италия получила право выставить пять клубов в следующей Лиге чемпионов 3
- 01:11 Клопп прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги Европы 2
- 00:55 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы 1
- 00:46 Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
- 00:27 «Байер» продлил рекордную серию для топ-5 лиг Европы 1
- 00:01 Лига Европы. «Рома» и «Байер» выбили «Милан» и «Вест Хэм»
- 00:00 Видео Обзор матча «Рома» – «Милан» лучшие моменты (Видео)
- 18 апреля
- 23:54 Лига Европы. «Аталанта» Миранчука проиграла «Ливерпулю» (0:1), но пробилась в 1/2 финала 1
- 09:52 «Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
- 09:49 «Вест Хэм» – «Байер»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
- 09:43 «Аталанта» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
- 09:38 «Рома» – «Милан»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
- 15 апреля
- 20:58 Фото Главные матчи этой недели
- 12 апреля
- 23:46 Семин недоволен отношением тренера «Аталанты» Гасперини к Миранчуку
- 14:50 Каррагер обратился к Клоппу после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Аталанты» 9
- 11:32 Ван Дейк прокомментировал разгром «Ливерпуля» «Аталантой» 1
- 11:07 Пиоли высказался о поражении «Милана» от «Ромы»
- 10:40 Фото «Рома» могла забить победный гол «Милану» после ошибки судьи с назначением углового
- 09:45 Де Росси прокомментировал победу «Ромы» над «Миланом»