Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Таблицы
Результаты
Новости
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Судьи
Статьи
История
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига Европы 2026/2027
Футбольные тренеры
Лига Европы 2026-2027 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Силва Марку
Бенфика
2
Итальяно Винченцо
Бешикташ
3
Гурбанов Гурбан
Карабах
4
Селадес Альберт
Пафос
5
Кин Робби
Ференцварош
6
ван ден Бром Джон
Лех
7
Лазетич Жарко
Маккаби
8
Лустринелли Мауро
Тун
9
Рель Данни
Рейнджерс
10
Регекампф Лауренциу
Университатя
11
Костюк Игорь
Динамо К
12
Берг Хеннинг
Омония
13
Гарсия Гонсало
Хайдук
14
Керкез Душан
ЦСКА София
15
Таньга Мирослав
Войводина
16
Арсич Юре
Алюминий
17
Хонкаваара Яни
КуПС
18
Остинг Йозеф
Твенте
19
Ламуде Давид Смари
Вестри
20
Лиски Алессио
ПАОК
21
Вранкен Вутер
Хартс
22
МакИлви Майк
Линкольн
23
Хиггинс Руайдри
Дерри Сити
24
Семенец Адриан
Ягеллония
25
Маасен Энрико
Санкт-Галлен
26
Карлссон Калле
Хаммарбю
27
Пильны Богуслав
Градец-Кралове
28
Нильсен Стейнар
Тромсе
29
Томасберг Томас
Мидтьюлланд
30
Гаспарик Михал
Гурник
31
Михайлов Виктор
Шериф
32
Петря Антон
Университатя Клуж
33
Хосет Магне
КИ Клаксвик
34
Брэдли Стивен
Шэмрок Роверс
35
Линч Тьернан
Ларн
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+