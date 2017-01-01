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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Лига Европы 2026/2027 - история турнира

Турнир
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Лига Европы 2024/2025 2024/2025
Лига Европы 2023/2024 2023/2024
Лига Европы 2022/2023 2022/2023
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Лига Европы 2018/2019 2018/2019
Лига Европы 2017/2018 2017/2018
Лига Европы 2016/2017 2016/2017
Лига Европы 2015/2016 2015/2016
Лига Европы 2014/2015 2014/2015
Лига Европы 2013/2014 2013/2014
Лига Европы 2012/2013 2012/2013
Лига Европы 2011/2012 2011/2012
Лига Европы 2010/2011 2010/2011
Лига Европы 2009/2010 2009/2010
1 Место
2 Место
Астон Вилла
Фрайбург
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Байер
Севилья
Рома
Айнтрахт
Рейнджерс
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Севилья
Интер
Челси
Арсенал
Атлетико
Марсель
Манчестер Юнайтед
Аякс
Севилья
Ливерпуль
Севилья
Днепр
Севилья
Бенфика
Челси
Бенфика
Атлетико
Атлетик
Порту
Брага
Атлетико
Фулхэм
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