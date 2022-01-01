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Лига Европы 2026/2027
Футбольные арбитры
Лига Европы 2026-2027 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Бенгоэчеа Рикардо де Бургос
Бильбао
40
2
Гринфилд Орель
н/д
н/д
3
Дабанович Никола
Подгорица
44
4
Мартинес Мунуэра Хуан
Бенидорм
44
5
Альберола Рохас Хавьер
н/д
н/д
6
Трейманис Андрис
Кулдига
41
7
Агаев Алияр
Баку
н/д
8
Эль-Эмара Мохаммед
Хельсинки
34
9
Реддер Миккель
Нерресундби
32
10
Лукьянчукас Манфредас
н/д
34
11
Харви Роберт
Дублин
37
12
Канагасингам Аноджен
Штеттлен
32
13
Брукс Джон
Лестершир
36
14
Круашвили Гиорги
н/д
40
15
Киффи Даниэле
Падуя
н/д
16
Атанасиу Кирьякос
н/д
31
17
Копиевский Виктор
Кропивницкий
35
18
Пайретто Лука
Турин
42
19
Бадштюбнер Флориан
Виндсбах
35
20
Феснич Орациу
Клуж-Напока
36
21
Вернис Матье
н/д
32
22
Барбу Мариан
Фэгэраш
37
23
Сильвестрзак Дамиан
Вроцлав
34
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