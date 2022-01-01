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Лига Европы 2026/2027
Футбольные стадионы
Лига Европы 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Эштадиу да Луж
Лиссабон
65 647
2
НСК «Олимпийский»
Киев
70 050
3
Тюпрас Стадиуму
Стамбул
42 590
4
Тумба
Салоники
28 701
5
Альберт Флориан Стэдиум
Будапешт
25 000
6
Ред Булл Арена
Зальцбург
31 800
7
Айброкс
Глазго
50 549
8
Констант Ванден Сток
Брюссель
26 361
9
Азерсун Арена
Баку
4 677
10
Блумфилд
Тель-Авив
15 700
11
Нео ГСП Стэдиум
Никосия
23 400
12
МКХ Арена
Хернинг
11 809
13
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Баку
31 200
14
Шериф
Тирасполь
14 300
15
Де Гролш Весте
Энсхеде
24 000
16
Стелиос Кирьякидис
Пафос
9 394
17
Людски врт
Марибор
12 994
18
Городской стадион
Познань
41 609
19
3Арена
Стокгольм
33 000
20
Болгарска Армия
София
22 015
21
Полюд
Сплит
35 000
22
Арена Тун
Тун
10 000
23
Гетман
Белосток
10 000
24
Батуми Арена
Батуми
20 383
25
Караджордже
Нови Сад
15 025
26
Под Дубном
Жилина
11 500
27
Тайнкасл
Эдинбург
18 008
28
Таллагт Стэдиум
Дублин
6 500
29
Спортивный комплекс Крайовы
Крайова
30 944
30
Куопио
Куопио
5 000
31
Стадион имени Михаила Месхи
Тбилиси
24 700
32
Кибунпарк
Санкт-Галлен
19 694
33
Виктория Стэдиум
Гибралтар
5 000
34
Лимассол Арена
Лимассол
10 700
35
Динамо им. Лобановского
Киев
16 873
36
Гурник
Забже
11 722
37
Клуж Арена
Клуж
30 201
38
Инвер Парк
Ларн
3 000
39
Мальшовицка Арена
Градец-Кралове
9 300
40
Алфхейм
Тромсе
8 585
41
Брэндивелл
Дерри
7 700
42
Алюминий Спортс Парк
Кидричево
1 200
43
Торфнесволлюр
Исафьордур
1 596
44
Арена Люблин
Люблин
15 243
45
Групама Арена
Будапешт
22 000
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