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    Лига Европы - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Жуан Педро Брайтон 6 6 4 1.00
    2 Ромелу Лукаку Рома 6 5 0 0.83
    3 Мохаммед Кудус Аякс, Вест Хэм 6 5 0 0.83
    4 Аюб Эль-Кааби Олимпиакос 10 5 0 0.50
    5 Ибрахим Садик Хэкен 4 5 2 1.25
    6 Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель 5 5 2 1.00
    7 Фотис Иоаннидис Панатинаикос 6 5 2 0.83
    8 Кристиан Эриксен Мольде 5 4 0 0.80
    9 Иван Шранц Славия 7 4 0 0.57
    10 Моймир Хытил Славия 8 4 0 0.50
    11 Срджан Хрстич Хэкен 8 4 0 0.50
    12 Леандру Андраде Карабах 10 4 0 0.40
    13 Луис Муриэль Аталанта 5 4 1 0.80
    14 Виктор Бонифаци Байер 5 4 1 0.80
    15 Тейс Даллинга Тулуза 6 4 1 0.67
    16 Винченцо Грифо Фрайбург 6 4 2 0.67
    17 Диогу Жота Ливерпуль 3 3 0 1.00
    18 Михаэль Грегоритч Фрайбург 4 3 0 0.75
    19 Чуба Акпом Аякс 6 3 0 0.50
    20 Ченсэл Мбемба Марсель 6 3 0 0.50
    21 Андреа Белотти Рома 6 3 0 0.50
    22 Даниэль Поденсе Олимпиакос 6 3 0 0.50
    23 Лукас Пакета Вест Хэм 6 3 0 0.50
    24 Абдалла Сима Рейнджерс 6 3 0 0.50
    25 Лукаш Гараслин Спарта 7 3 0 0.43
    26 Янник Гомис Арис 7 3 0 0.43
    27 Шави Бабика Арис 7 3 0 0.43
    28 Роберт Жуль ЛАСК 8 3 0 0.38
    29 Брайан Бробби Аякс 8 3 0 0.38
    30 Велько Бирманчевич Спарта 8 3 0 0.38
    31 Лукаш Масопуст Славия 9 3 0 0.33
    32 Константинос Фортунис Олимпиакос 10 3 0 0.30
    33 Жуниньо Карабах 10 3 0 0.30
    34 Неманья Билбия Зриньски 4 3 1 0.75
    35 Мохамед Салах Ливерпуль 5 3 1 0.60
    36 Виктор Дьекереш Спортинг 5 3 1 0.60
    37 Людовик Бляс Ренн 6 3 1 0.50
    38 Ладислав Крейчи Спарта 6 3 1 0.50
    39 Турал Байрамов Карабах 10 3 3 0.30
    40 Давид Стрелец Слован 2 2 0 1.00
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Константинос Фортунис Олимпиакос 10 7
    2 Флориан Вирц Байер 4 4
    3 Джеймс Уорд-Проус Вест Хэм 6 4
    4 Амин Арит Марсель 6 4
    5 Жонатан Клосс Марсель 6 4
    6 Лукаш Масопуст Славия 9 4
    7 Трент Александер-Арнольд Ливерпуль 4 3
    8 Максимилиан Эггештайн Фрайбург 6 3
    9 Кристоффер Хауген Мольде 6 3
    10 Энцо Ле Фе Ренн 6 3
    11 Мартин Эллингсен Мольде 6 3
    12 Лео Бенгтссон Арис 6 3
    13 Саша Хорват ЛАСК 7 3
    14 Камерон Пуэртас Юнион СЖ 8 3
    15 Каан Кайринен Спарта 8 3
    16 Родиней Олимпиакос 9 3
    17 Юрай Куцка Слован 2 2
    18 Бруно Петкович Динамо 2 2
    19 Альберто Морено Вильярреал 3 2
    20 Данило Рейнджерс 3 2
    21 Давиде Дзаппакоста Аталанта 4 2
    22 Джаррод Боуэн Вест Хэм 4 2
    23 Филип Стойкович ЛАСК 4 2
    24 Никола Залевски Рома 4 2
    25 Кристиан Хлинссон Аякс 4 2
    26 Ибрахим Садик Хэкен 4 2
    27 Саша Йованович ТСЦ Бачка Топола 4 2
    28 Отар Китеишвили Штурм 5 2
    29 Зеки Челик Рома 5 2
    30 Стефан Эль-Шаарави Рома 6 2
    31 Неманья Матич Ренн 6 2
    32 Иско Бетис 6 2
    33 Эхсан Хаджусафи АЕК 6 2
    34 Жордан Верету Марсель 6 2
    35 Никлас Элиассон АЕК 6 2
    36 Рицу Доан Фрайбург 6 2
    37 Алехандро Баэна Вильярреал 6 2
    38 Адам Гложек Байер 6 2
    39 Йосип Станишич Байер 6 2
    40 Каору Митома Брайтон 6 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Константинос Фортунис Олимпиакос 10 3 7 10
    2 Ибрахим Садик Хэкен 4 5 2 7
    3 Лукаш Масопуст Славия 9 3 4 7
    4 Флориан Вирц Байер 4 2 4 6
    5 Ромелу Лукаку Рома 6 5 1 6
    6 Жуан Педро Брайтон 6 6 0 6
    7 Фотис Иоаннидис Панатинаикос 6 5 1 6
    8 Моймир Хытил Славия 8 4 2 6
    9 Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель 5 5 0 5
    10 Виктор Бонифаци Байер 5 4 1 5
    11 Винченцо Грифо Фрайбург 6 4 1 5
    12 Амин Арит Марсель 6 1 4 5
    13 Жонатан Клосс Марсель 6 1 4 5
    14 Мохаммед Кудус Аякс, Вест Хэм 6 5 0 5
    15 Тейс Даллинга Тулуза 6 4 1 5
    16 Камерон Пуэртас Юнион СЖ 8 2 3 5
    17 Срджан Хрстич Хэкен 8 4 1 5
    18 Аюб Эль-Кааби Олимпиакос 10 5 0 5
    19 Михаэль Грегоритч Фрайбург 4 3 1 4
    20 Неманья Билбия Зриньски 4 3 1 4
    21 Луис Муриэль Аталанта 5 4 0 4
    22 Мохамед Салах Ливерпуль 5 3 1 4
    23 Виктор Дьекереш Спортинг 5 3 1 4
    24 Кристиан Эриксен Мольде 5 4 0 4
    25 Джеймс Уорд-Проус Вест Хэм 6 0 4 4
    26 Максимилиан Эггештайн Фрайбург 6 1 3 4
    27 Жордан Верету Марсель 6 2 2 4
    28 Даниэль Поденсе Олимпиакос 6 3 1 4
    29 Рицу Доан Фрайбург 6 2 2 4
    30 Алехандро Баэна Вильярреал 6 2 2 4
    31 Лео Бенгтссон Арис 6 1 3 4
    32 Лукаш Гараслин Спарта 7 3 1 4
    33 Саша Хорват ЛАСК 7 1 3 4
    34 Иван Шранц Славия 7 4 0 4
    35 Роберт Жуль ЛАСК 8 3 1 4
    36 Велько Бирманчевич Спарта 8 3 1 4
    37 Родиней Олимпиакос 9 1 3 4
    38 Давид Дудера Славия 9 2 2 4
    39 Яссин Бензия Карабах 10 2 2 4
    40 Леандру Андраде Карабах 10 4 0 4
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Габи Кики Шериф 7 5
    2 Роберт Жуль ЛАСК 8 4
    3 Жулио Ромао Карабах 9 4
    4 Альфонсо Педраса Вильярреал 4 3
    5 Мият Гачинович АЕК 4 3
    6 Фран Тудор Ракув 4 3
    7 Клауде Гонсалвеш Лудогорец 4 3
    8 Коннор Голдсон Рейнджерс 5 3
    9 Исмаила Сарр Марсель 5 3
    10 Эван Н'Дика Рома 5 3
    11 Гидо Родригес Бетис 5 3
    12 Ян Паул ван Хеке Брайтон 5 3
    13 Пьер Корню Маккаби 5 3
    14 Нордин Амрабат АЕК 6 3
    15 Амин Талаль Шериф 6 3
    16 Саша Хорват ЛАСК 7 3
    17 Шарль Ванхутте Юнион СЖ 7 3
    18 Седрик Бадоло Шериф 8 3
    19 Морган Браун Арис 8 3
    20 Ноа Садики Юнион СЖ 8 3
    21 Константинос Апостолакис Шериф 8 3
    22 Кевин Мак Аллистер Юнион СЖ 8 3
    23 Лукаш Масопуст Славия 9 3
    24 Кевин Медина Карабах 9 3
    25 Марко Янкович Карабах 10 3
    26 Панайотис Рецос Олимпиакос 10 3
    27 Джаба Канкава Слован 2 2
    28 Агустин Доффо Олимпия 2 2
    29 Лиор Рафаэлов Маккаби 3 2
    30 Альберто Морено Вильярреал 3 2
    31 Маор Кандиль Маккаби 3 2
    32 Лука Гугешашвили Карабах 3 2
    33 Кристофер Во Ренн 3 2
    34 Жануэль Белосян Ренн 3 2
    35 Стив Руй Серветт 3 2
    36 Джибриль Сидибе АЕК 4 2
    37 Александр Сорлот Вильярреал 4 2
    38 Эдсон Альварес Вест Хэм 4 2
    39 Паулинью Спортинг 4 2
    40 Флориан Вирц Байер 4 2
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