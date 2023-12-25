Лига Европы - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Виктор Карл Эйнарссон
|Брейдаблик
|1
|1
|2
|Давид Суалехе
|Олимпия
|1
|1
|3
|Душан Йованчич
|Астана
|2
|1
|4
|Кевин Куассиви-Бениссан
|ХИК
|2
|1
|5
|Албиан Хайдари
|Лугано
|2
|1
|6
|Матиас Ойевуси
|Жальгирис
|2
|1
|7
|Марко Вешович
|Карабах
|3
|1
|8
|Жануэль Белосян
|Ренн
|3
|1
|9
|Силвано Фос
|Аякс
|3
|1
|10
|Мият Гачинович
|АЕК
|4
|1
|11
|Чикан Станкович
|АЕК
|4
|1
|12
|Богдан Раковитан
|Ракув
|4
|1
|13
|Никола Кувельич
|ТСЦ Бачка Топола
|4
|1
|14
|Стефан Хирлендер
|Штурм
|5
|1
|15
|Виктор Дьекереш
|Спортинг
|5
|1
|16
|Логан Кошта
|Тулуза
|5
|1
|17
|Юхан Хаммар
|Хэкен
|6
|1
|18
|Стивен Бергейс
|Аякс
|7
|1
|19
|Габи Кики
|Шериф
|7
|1
|20
|Жоау Паулу
|Шериф
|8
|1
|21
|Иго Огбу
|Славия
|8
|1
|22
|Армель Зохури
|Шериф
|9
|1