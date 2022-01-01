Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Таблицы
Результаты
Новости
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Судьи
Статьи
История
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига Европы 2026/2027
Команды
Лига Европы 2026-2027 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Бенфика
€ 404,10 млн
2
Динамо К
€ 101,48 млн
3
Бешикташ
€ 212,78 млн
4
ПАОК
€ 103,15 млн
5
Ференцварош
€ 36,80 млн
6
Зальцбург
€ 149,40 млн
7
Рейнджерс
€ 150,40 млн
8
Андерлехт
€ 92,40 млн
9
Карабах
€ 26 млн
10
Маккаби
€ 25,98 млн
11
Мидтьюлланд
€ 116,60 млн
12
Шериф
€ 2,95 млн
13
Твенте
€ 54,63 млн
14
Пафос
€ 30,23 млн
15
Лех
€ 44 млн
16
ЦСКА София
€ 18 млн
17
Хайдук
€ 21,05 млн
18
Омония
€ 20,80 млн
19
Тун
€ 18,78 млн
20
Ягеллония
€ 18,55 млн
21
Войводина
€ 19,53 млн
22
Жилина
€ 500 тыс
23
Хартс
€ 28,55 млн
24
Шэмрок Роверс
€ 4,95 млн
25
Университатя
€ 36,20 млн
26
Санкт-Галлен
€ 19,35 млн
27
КуПС
€ 5,75 млн
28
Хаммарбю
€ 10,40 млн
29
Линкольн
€ 2,24 млн
30
КИ Клаксвик
€ 2,85 млн
31
Университатя Клуж
€ 13,43 млн
32
Гурник
€ 18,45 млн
33
Ларн
€ 2,45 млн
34
Викингур
€ 3,89 млн
35
Иберия 1999
€ 5,13 млн
36
Эгнатия
€ 8,50 млн
37
Тромсе
€ 2 млн
38
Градец-Кралове
€ 5,68 млн
39
Дерри Сити
€ 2,50 млн
40
Алюминий
€ 500 тыс
41
Вестри
€ 700 тыс
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+