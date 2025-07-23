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Швеция. Аллсвенскан
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Хаммарбю
€ 15 млн
Хаммарбю
Стокгольм
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
3Арена
Сайт:
http://www.hammarbyfotboll.se/
Тренер:
Калле Карлссон
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«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
«Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции
2022.05.27 00:31
«Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»
2022.02.28 14:32
1
«Локомотив» согласовал трансфер Сведберга. Это рекордная продажа для «Хаммарбю» (Expressen)
2022.02.22 11:08
1
«Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)
2022.02.21 18:56
2
«Локомотив» оставит Сведберга в «Хаммарбю» до лета, если договорится о переходе («СЭ»)
2022.02.21 15:20
«Локомотив» хочет купить полузащитника юношеской сборной Швеции Сведберга
2022.02.21 14:36
Журналист Скира: Ибрагимович планирует перейти в «Хаммарбю»
2020.06.16 07:20
2
Видео
Ибрагимович забил гол в тренировочном матче «Хаммабрю»
2020.04.25 09:14
Фото
Ибрагимович провел тренировку с «Хаммарбю». Ему принадлежит четверть акций клуба
2020.04.09 20:32
Фото
Статуе Ибрагимовича в Мальме подпилили ногу
2019.12.12 17:13
3
Фото
На двери дома Ибрагимовича в Швеции написали «Иуда»
2019.11.28 17:29
2
Фото
На статую Ибрагимовича в Мальме накинули сиденье от унитаза и мусорный мешок. Швед стал владельцем «Хаммарбю»
2019.11.27 22:11
Фото
Ибрагимович стал совладельцем «Хаммарбю»
2019.11.27 14:56
Tuttomercatoweb: Ибрагимович станет совладельцем «Хаммарбю»
2019.11.26 21:13
«Хаммарбю»: «Златан еще не присоединился к нам»
2019.11.26 12:54
Видео
Ибрагимович намекнул на переход в «Хаммарбю»
2019.11.26 11:22
5
Кьяртассон на правах аренды перешел из «Ростова» в «Хаммарбю»
2019.03.19 12:48
1
Видео
Капитан шведского «Хаммарбю» после забитого гола поймал бокал с пивом с трибуны и допил его
2018.10.02 12:50
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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