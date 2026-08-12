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«Хаммарбю» — «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 10:00
Хаммарбю - Ракув
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.67
победа «Хаммарбю»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хаммарбю» и «Ракувом» пройдет 13 августа в Стокгольме на «Теле2 Арене». Хозяева из Швеции подходят к игре после ничьей в первом матче (0-0) и имеют хорошие шансы на проход при победе на своем поле, при этом они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости из Польши, напротив, также показали себя в первом матче и продемонстрировали, что способны навязать борьбу, забивая в десяти из двенадцати последних встреч. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – шведский клуб, опирающийся на мощную поддержку трибун, или польская команда, которая отличается высокой результативностью и умением играть на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Хаммарбю» говорит их стабильная игра на домашнем стадионе и общая форма. Шведский клуб не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а его атака действует достаточно результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в десяти из двенадцати последних встреч. Оборона хозяев выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 1,00 гола. В первом матче «Хаммарбю» сыграл вничью на выезде (0-0), не позволив сопернику забить и сохранив свои ворота в неприкосновенности. В чемпионате Швеции команда также уверенно выступает: победа над «Хэкеном» (3-0) и ничья с «Броммапойкарной» (1-1) подтверждают их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Теле2 Арене» может стать решающим фактором, так как «Хаммарбю» традиционно силен при своих болельщиках.

«Ракув» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Польский клуб забивает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч – это выше, чем у хозяев. В первом матче «Ракув» сыграл вничью на своем поле (0-0), но при этом не позволил «Хаммарбю» забить, что дает им психологическое преимущество. Защита гостей также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Польши команда показывает нестабильные результаты: поражение от «Шленска» (1-2) и «Вислы Плоцк» (1-2) вызывают вопросы, но в еврокубках «Ракув» играет более собранно, о чем свидетельствует победа над «Валлеттой» (4-0 на выезде и 3-1 дома).

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Хаммарбю» силен дома и имеет стабильную оборону, тогда как «Ракув» опасен в атаке и умеет играть на выезде. Однако ничья 0-0 в первом матче оставляет интригу: теперь хозяевам достаточно победы с любым счетом, а гостям – победы или ничьей с голами. С учетом домашнего поля и более сбалансированной игры «Хаммарбю» выглядит фаворитом, хотя польский клуб способен создать проблемы благодаря своей атакующей мощи.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) была зафиксирована нулевая ничья на поле «Ракува», что оставляет все шансы для обеих команд перед ответной игрой. Текущая форма «Хаммарбю» впечатляет: команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и забивает в десяти из двенадцати. «Ракув» также забивает в десяти из двенадцати последних встреч, но его результаты в чемпионате Польши менее стабильны. Учитывая домашнюю поддержку и преимущество «Хаммарбю» в сбалансированности игры, шведский клуб имеет небольшое преимущество перед ответной игрой.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
13.08.2026
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
13.08.2026
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 0
06.08.2026
Хаммарбю

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
20
Nahir Besara
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
10
Владислав Кочергин
ЦП
6
O. Repka
ЦП
15
Oliwier Kwiatkowski
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
9
Patryk Makuch
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Хаммарбю
27
Felix Jakobsson
ВР
50
Benjamin Norell
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
Ракув
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
20
Жеан Карлос
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
АП
88
Ádin Molnár
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хан
4
Эрикссон
3
Винтер
8
16
Перссон
2
17
5
Теки
26
Маджид
7
Абрахам
20
4-3-1-2
1
Треловски
77
25
Раковитан
4
Сварнас
26
Отиено
10
Кочергин
6
15
19
Амейо
11
Эмрели
9
16
Перссон
31
31
16
Перссон
4
Эрикссон
6
Фофана
6
Фофана
4
Эрикссон
5
Теки
28
Аджей
28
Аджей
5
Теки
20
9
Линд
9
Линд
20
7
Абрахам
30
30
7
Абрахам
15
21
Пенько
21
Пенько
15
23
Струски
23
Струски
11
Эмрели
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
Эмрели
19
Амейо
20
Карлос
20
Карлос
19
Амейо
Остались в запасе
Хаммарбю
Ракув
27
Felix Jakobsson
ВР
50
Benjamin Norell
ВР
24
Waylon Renecke
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
27
Felix Jakobsson
ВР
50
Benjamin Norell
ВР
24
Waylon Renecke
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
Остались в запасе
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Марек Папшун

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хаммарбю». Хозяева не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, надежно играют в обороне (1,00 пропущенного гола за игру) и имеют мощную поддержку трибун на «Теле2 Арене». Гости, несмотря на атакующий потенциал (1,80 гола за игру), уступают в стабильности и играют на выезде, где им будет сложнее. Учитывая, что «Хаммарбю» достаточно победы для выхода в следующий раунд, ожидаем, что они добьются ее за счет домашнего поля и дисциплинированной игры. Ставка: победа «Хаммарбю» с коэффициентом 1,67.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хаммарбю» и «Ракувом» состоится 13 августа 2026 года в Стокгольме на «Теле2 Арене» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хаммарбю» и «Ракувом» пройдет 13 августа в Стокгольме на «Теле2 Арене». Хозяева из Швеции подходят к игре после ничьей в первом матче (0-0) и имеют хорошие шансы на проход при победе на своем поле, при этом они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости из Польши, напротив, также показали себя в первом матче и продемонстрировали, что способны навязать борьбу, забивая в десяти из двенадцати последних встреч. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – шведский клуб, опирающийся на мощную поддержку трибун, или польская команда, которая отличается высокой результативностью и умением играть на выезде? Кто победит в матче В пользу «Хаммарбю» говорит их стабильная игра на домашнем стадионе и общая форма. Шведский клуб не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а его атака действует достаточно результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в десяти из двенадцати последних встреч. Оборона хозяев выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 1,00 гола. В первом матче «Хаммарбю» сыграл вничью на выезде (0-0), не позволив сопернику забить и сохранив свои ворота в неприкосновенности. В чемпионате Швеции команда также уверенно выступает: победа над «Хэкеном» (3-0) и ничья с «Броммапойкарной» (1-1) подтверждают их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Теле2 Арене» может стать решающим фактором, так как «Хаммарбю» традиционно силен при своих болельщиках. «Ракув» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Польский клуб забивает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч – это выше, чем у хозяев. В первом матче «Ракув» сыграл вничью на своем поле (0-0), но при этом не позволил «Хаммарбю» забить, что дает им психологическое преимущество. Защита гостей также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Польши команда показывает нестабильные результаты: поражение от «Шленска» (1-2) и «Вислы Плоцк» (1-2) вызывают вопросы, но в еврокубках «Ракув» играет более собранно, о чем свидетельствует победа над «Валлеттой» (4-0 на выезде и 3-1 дома). Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Хаммарбю» силен дома и имеет стабильную оборону, тогда как «Ракув» опасен в атаке и умеет играть на выезде. Однако ничья 0-0 в первом матче оставляет интригу: теперь хозяевам достаточно победы с любым счетом, а гостям – победы или ничьей с голами. С учетом домашнего поля и более сбалансированной игры «Хаммарбю» выглядит фаворитом, хотя польский клуб способен создать проблемы благодаря своей атакующей мощи. Форма и история личных встреч В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) была зафиксирована нулевая ничья на поле «Ракува», что оставляет все шансы для обеих команд перед ответной игрой. Текущая форма «Хаммарбю» впечатляет: команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и забивает в десяти из двенадцати. «Ракув» также забивает в десяти из двенадцати последних встреч, но его результаты в чемпионате Польши менее стабильны. Учитывая домашнюю поддержку и преимущество «Хаммарбю» в сбалансированности игры, шведский клуб имеет небольшое преимущество перед ответной игрой. <div class=

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
13.08.2026
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
13.08.2026
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 0
06.08.2026
Хаммарбю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
20
Nahir Besara
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
10
Владислав Кочергин
ЦП
6
O. Repka
ЦП
15
Oliwier Kwiatkowski
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
9
Patryk Makuch
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Хаммарбю
27
Felix Jakobsson
ВР
50
Benjamin Norell
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
Ракув
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
20
Жеан Карлос
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
АП
88
Ádin Molnár
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хан
4
Эрикссон
3
Винтер
8
16
Перссон
2
17
5
Теки
26
Маджид
7
Абрахам
20
4-3-1-2
1
Треловски
77
25
Раковитан
4
Сварнас
26
Отиено
10
Кочергин
6
15
19
Амейо
11
Эмрели
9
16
Перссон
31
31
16
Перссон
4
Эрикссон
6
Фофана
6
Фофана
4
Эрикссон
5
Теки
28
Аджей
28
Аджей
5
Теки
20
9
Линд
9
Линд
20
7
Абрахам
30
30
7
Абрахам
15
21
Пенько
21
Пенько
15
23
Струски
23
Струски
11
Эмрели
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
Эмрели
19
Амейо
20
Карлос
20
Карлос
19
Амейо
Остались в запасе
Хаммарбю
Ракув
27
Felix Jakobsson
ВР
50
Benjamin Norell
ВР
24
Waylon Renecke
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
27
Felix Jakobsson
ВР
50
Benjamin Norell
ВР
24
Waylon Renecke
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
Остались в запасе
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Марек Папшун
Прогноз на победителя Наш прогноз – победа «Хаммарбю». Хозяева не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, надежно играют в обороне (1,00 пропущенного гола за игру) и имеют мощную поддержку трибун на «Теле2 Арене». Гости, несмотря на атакующий потенциал (1,80 гола за игру), уступают в стабильности и играют на выезде, где им будет сложнее. Учитывая, что «Хаммарбю» достаточно победы для выхода в следующий раунд, ожидаем, что они добьются ее за счет домашнего поля и дисциплинированной игры. Ставка: победа «Хаммарбю» с коэффициентом 1,67. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча. Время начала и трансляция Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хаммарбю» и «Ракувом» состоится 13 августа 2026 года в Стокгольме на «Теле2 Арене» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ." src="https://bombardir.ru/images/nut_news/image/ede6ca46ee6b71498df1e87aa04fc016.webp" />

1.67
победа «Хаммарбю»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Ракув Хаммарбю
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