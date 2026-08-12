Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хаммарбю» и «Ракувом» пройдет 13 августа в Стокгольме на «Теле2 Арене». Хозяева из Швеции подходят к игре после ничьей в первом матче (0-0) и имеют хорошие шансы на проход при победе на своем поле, при этом они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости из Польши, напротив, также показали себя в первом матче и продемонстрировали, что способны навязать борьбу, забивая в десяти из двенадцати последних встреч. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – шведский клуб, опирающийся на мощную поддержку трибун, или польская команда, которая отличается высокой результативностью и умением играть на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Хаммарбю» говорит их стабильная игра на домашнем стадионе и общая форма. Шведский клуб не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а его атака действует достаточно результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в десяти из двенадцати последних встреч. Оборона хозяев выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 1,00 гола. В первом матче «Хаммарбю» сыграл вничью на выезде (0-0), не позволив сопернику забить и сохранив свои ворота в неприкосновенности. В чемпионате Швеции команда также уверенно выступает: победа над «Хэкеном» (3-0) и ничья с «Броммапойкарной» (1-1) подтверждают их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Теле2 Арене» может стать решающим фактором, так как «Хаммарбю» традиционно силен при своих болельщиках.

«Ракув» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Польский клуб забивает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч – это выше, чем у хозяев. В первом матче «Ракув» сыграл вничью на своем поле (0-0), но при этом не позволил «Хаммарбю» забить, что дает им психологическое преимущество. Защита гостей также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Польши команда показывает нестабильные результаты: поражение от «Шленска» (1-2) и «Вислы Плоцк» (1-2) вызывают вопросы, но в еврокубках «Ракув» играет более собранно, о чем свидетельствует победа над «Валлеттой» (4-0 на выезде и 3-1 дома).

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Хаммарбю» силен дома и имеет стабильную оборону, тогда как «Ракув» опасен в атаке и умеет играть на выезде. Однако ничья 0-0 в первом матче оставляет интригу: теперь хозяевам достаточно победы с любым счетом, а гостям – победы или ничьей с голами. С учетом домашнего поля и более сбалансированной игры «Хаммарбю» выглядит фаворитом, хотя польский клуб способен создать проблемы благодаря своей атакующей мощи.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) была зафиксирована нулевая ничья на поле «Ракува», что оставляет все шансы для обеих команд перед ответной игрой. Текущая форма «Хаммарбю» впечатляет: команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и забивает в десяти из двенадцати. «Ракув» также забивает в десяти из двенадцати последних встреч, но его результаты в чемпионате Польши менее стабильны. Учитывая домашнюю поддержку и преимущество «Хаммарбю» в сбалансированности игры, шведский клуб имеет небольшое преимущество перед ответной игрой.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 0.5 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Хаммарбю 0 : 1 Ракув Лига конференций, 3 раунд Хаммарбю 0 : 1 Ракув Лига конференций, 3 раунд Ракув 0 : 0 Хаммарбю

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хаммарбю». Хозяева не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, надежно играют в обороне (1,00 пропущенного гола за игру) и имеют мощную поддержку трибун на «Теле2 Арене». Гости, несмотря на атакующий потенциал (1,80 гола за игру), уступают в стабильности и играют на выезде, где им будет сложнее. Учитывая, что «Хаммарбю» достаточно победы для выхода в следующий раунд, ожидаем, что они добьются ее за счет домашнего поля и дисциплинированной игры. Ставка: победа «Хаммарбю» с коэффициентом 1,67.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хаммарбю» и «Ракувом» состоится 13 августа 2026 года в Стокгольме на «Теле2 Арене» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.