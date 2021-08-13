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    Марек Папшун

    Тренер
    Имя Марек
    Фамилия Папшун
    Команда Ракув
    Гражданство Польша
    Дата рождения 8 августа 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ракув 6 5 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Ракув 5 : 0 Астана
    28.07.2022 Астана 0 : 1 Ракув
    04.08.2022 Спартак Тр 0 : 2 Ракув
    11.08.2022 Ракув 1 : 0 Спартак Тр
    18.08.2022 Ракув 2 : 1 Славия
    25.08.2022 Славия 2 : 0 Ракув
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