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    Тренер «Ракува»: «Не ожидал, что судья так будет помогать «Рубину»

    Главный тренер «Ракува» Марек Папшун выразил недовольство судейством в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Рубина».

    «Я ожидал такого результата, но не ожидал, что судья так будет помогать хозяевам.

    Рад нашему успеху. Мы маленький клуб, но я счастлив. Ждем следующего соперника», – сказал Папшун.

    • «Рубин» уступил «Ракуву» со счетом 0:1 и по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
    • Казанцы со 106-й минуты играли вдесятером.
    • На 122-й минуте пенальти не реализовал Сеад Хакшабанович.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2021 23:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12371

      paracetamol 1 час назад

      Особенно Самошникову помог.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +651

      Cromathaar 1 час назад

      Ага, желтые из воздуха, помог - слов нет :)

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