Тренер «Ракува»: «Не ожидал, что судья так будет помогать «Рубину»

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун выразил недовольство судейством в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Рубина».

«Я ожидал такого результата, но не ожидал, что судья так будет помогать хозяевам.

Рад нашему успеху. Мы маленький клуб, но я счастлив. Ждем следующего соперника», – сказал Папшун.

«Рубин» уступил «Ракуву» со счетом 0:1 и по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.

Казанцы со 106-й минуты играли вдесятером.

На 122-й минуте пенальти не реализовал Сеад Хакшабанович.

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