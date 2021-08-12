Тренер «Ракува»: «Не ожидал, что судья так будет помогать «Рубину»

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун выразил недовольство судейством в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Рубина».
«Я ожидал такого результата, но не ожидал, что судья так будет помогать хозяевам.
Рад нашему успеху. Мы маленький клуб, но я счастлив. Ждем следующего соперника», – сказал Папшун.
- «Рубин» уступил «Ракуву» со счетом 0:1 и по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
- Казанцы со 106-й минуты играли вдесятером.
- На 122-й минуте пенальти не реализовал Сеад Хакшабанович.
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Источник: «Спорт-Экспресс»