  • Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций

Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций

Сегодня, 09:06
1

Вингер «Целе» Никита Иосифов сделал голевую передачу в гостевом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций с «Лугано» (5:0). На 89-й минуте россиянин ассистировал Марио Квесичу, которй забил пятый для словенского клуба мяч в игре. Иосифов провел полный матч.

  • 24-летний россиянин в текущем сезоне уже отметился 1 голом и 1 передачей в 4 матчах квалификации Лиги Европы, а также забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 3 играх чемпионата Словении.
  • Ответный матч между «Целе» и «Лугано» пройдет 14 августа.

Также российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин на этой неделе заработал 1 ассист по данным Transfermarkt в домашнем матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с братиславским «Слованом». Сорокин заработал пенальти, который на 90-й минуте реализовал Дастан Сатпаев. «Кайрат» одержал победу в первой игре со словацким клубом со счетом 1:0.

Еще по теме:
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Лига чемпионов Кайрат Целе Лугано Слован Сорокин Егор Иосифов Никита
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
темирхан
1754634104
ВАУ! ДОСТИЖЕНИЕ! ВЫ ХОТЬ ДУМАЙТЕ О ЧЕМ ПИШИТЕ!!!
Ответить
Все новости
18+
