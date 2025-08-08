Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций

Вингер «Целе» Никита Иосифов сделал голевую передачу в гостевом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций с «Лугано» (5:0). На 89-й минуте россиянин ассистировал Марио Квесичу, которй забил пятый для словенского клуба мяч в игре. Иосифов провел полный матч.

24-летний россиянин в текущем сезоне уже отметился 1 голом и 1 передачей в 4 матчах квалификации Лиги Европы, а также забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 3 играх чемпионата Словении.

Ответный матч между «Целе» и «Лугано» пройдет 14 августа.

Также российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин на этой неделе заработал 1 ассист по данным Transfermarkt в домашнем матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с братиславским «Слованом». Сорокин заработал пенальти, который на 90-й минуте реализовал Дастан Сатпаев. «Кайрат» одержал победу в первой игре со словацким клубом со счетом 1:0.