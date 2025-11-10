Клубы из Серии A и «Спартак» поборются за покупку российского вингера

Скауты «Болоньи» с октября следят за российским вингером «Целе» Никитой Иосифовым. Его трансфер может состояться уже этой зимой. Сумму возможной сделки оценивают в 1 миллион евро.

Также за Иосифовым следит «Кремонезе», активно интересуется им и «Спартак». Сам игрок хотел бы остаться в Европе и продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов.

Ранее игрок занимался в академии «Спартака», а затем перебрался в «Локомотив», откуда в июле 2021 года уехал за границу.