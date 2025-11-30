Серия A. Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Пизой»

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Пиза» дома проиграла «Интеру» со счетом 0:2.
Дублем в составе гостей отметился Лаутаро Мартинес. Он забил голы на 69-й и 83-й минутах.
«Интер» продлил свою безничейную серию до 21 официального матча подряд во всех турнирах, включая 18 игр в текущем сезоне.
Миланцы занимают 2-е место в Серии A с 27 очками после 13 игр.
«Пиза» прервала беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая составила 6 матчей. Команда занимает 18-е место с 10 очками.
Италия. Серия А. 13 тур
Пиза - Интер - 0:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Мартинес, 69; 0:2 - Л. Мартинес, 83.
Источник: «Бомбардир»