Серия A. Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Пизой»

Сегодня, 18:52

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Пиза» дома проиграла «Интеру» со счетом 0:2.

Дублем в составе гостей отметился Лаутаро Мартинес. Он забил голы на 69-й и 83-й минутах.

«Интер» продлил свою безничейную серию до 21 официального матча подряд во всех турнирах, включая 18 игр в текущем сезоне.

Миланцы занимают 2-е место в Серии A с 27 очками после 13 игр.

«Пиза» прервала беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая составила 6 матчей. Команда занимает 18-е место с 10 очками.

Италия. Серия А. 13 тур
Пиза - Интер - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Л. Мартинес, 69; 0:2 - Л. Мартинес, 83.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Пиза
