Ибрагимович будет факелоносцем на Олимпийских играх-2026

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал одним из факелоносцев зимней Олимпиады-2026, которая пройдeт в Италии. Об этом сообщили в официальных соцсетях Игр.
В эстафете огня также примет участие швейцарская футболистка Алиша Леманн, выступающая за женскую команду «Комо».
Ибрагимович после завершения карьеры живeт в Италии и работает в структуре «Милана».
- Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
- Российские спортсмены допущены к турниру в нейтральном статусе и в ограниченном составе.
Источник: «Бомбардир»