Ибрагимович будет факелоносцем на Олимпийских играх-2026

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал одним из факелоносцев зимней Олимпиады-2026, которая пройдeт в Италии. Об этом сообщили в официальных соцсетях Игр.

В эстафете огня также примет участие швейцарская футболистка Алиша Леманн, выступающая за женскую команду «Комо».

Ибрагимович после завершения карьеры живeт в Италии и работает в структуре «Милана».