Серия A. «Наполи» не смог выйти в лидеры чемпионата Италии после потери очков «Миланом»

В матче 15-го тура Серии A «Удинезе» дома победил «Наполи» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил Юрген Эккеленкамп на 73-й минуте.

Неаполитанцы упустили шанс выйти на 1-е место в чемпионате Италии после того, как «Милан» сегодня потерял очки в матче с «Сассуоло». «Россонери» продолжают лидировать c 32 очками после 15 туров, у «Наполи», занимающего 2-ю позицию, 31 очко.

«Удинезе» идет 10-м с 21 очком.