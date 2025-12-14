Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Серия A. «Наполи» не смог выйти в лидеры чемпионата Италии после потери очков «Миланом»

Серия A. «Наполи» не смог выйти в лидеры чемпионата Италии после потери очков «Миланом»

Сегодня, 18:59

В матче 15-го тура Серии A «Удинезе» дома победил «Наполи» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил Юрген Эккеленкамп на 73-й минуте.

Неаполитанцы упустили шанс выйти на 1-е место в чемпионате Италии после того, как «Милан» сегодня потерял очки в матче с «Сассуоло». «Россонери» продолжают лидировать c 32 очками после 15 туров, у «Наполи», занимающего 2-ю позицию, 31 очко.

«Удинезе» идет 10-м с 21 очком.

Италия. Серия А. 15 тур
Удинезе - Наполи - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Ю. Эккеленкамп, 73.
Таблица турнира Календарь турнира

Серия A. Лидер сезона «Милан» потерял очки на своем поле 1
Серия А. «Лацио» Сарри 2-й раз за сезон победил вдевятером (1:0) 1
Избивавший игроков Гаттузо сравнил себя с тренером «ГазМяса» 3
