В Англии раскрыли, почему Мареска отказался от 14-миллионной неустойки за увольнение из «Челси»

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси» без положенной ему компенсации.

Неустойка за увольнение должна была составить 14 миллионов фунтов. Его контракт действовал до 2029 года с опцией продления.

В итоге 45-летний итальянец не стал обсуждать с клубом финансовые аспекты прекращения сотрудничества, поскольку был разгневан из-за того, что боссы «Челси» якобы подрывали его авторитет.

Кроме того, Мареска был возмущeн предположениями о его готовности рисковать здоровьем футболистов, а также попытками руководства влиять на выбор состава.