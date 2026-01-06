Талалаев назвал условия продажи игроков «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможности продажи игроков клубом.
«Я как тренер против продажи любого из своих игроков, потому что они мне как дети, может быть, как младшие братья. Но есть игроки, которые это заслужили [переход на другой уровень].
Перед отпуском мы обсуждали с руководством, что если к игрокам придут с хорошим предложением, то мы, конечно, отпустим. Но не больше, чем один игрок из каждой линии. Потому что иначе это дестабилизирует команду», – сказал Талалаев.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: «Матч ТВ»