Аморим установил антирекорд среди тренеров «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим стал худшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» в эпоху АПЛ по проценту побед.
Команда под руководством 40-летнего португальца выиграла в чемпионате 15 из 47 матчей при 13 ничьих и 19 поражениях.
31,9% побед – это новый антирекорд среди тренеров «МЮ».
- Рубен Аморим – 31,9% побед (47 матчей, 15 побед);
- Ральф Рангник – 41,7% побед (24 матча, 10 побед);
- Дэвид Мойес – 50% побед (34 матча, 17 побед);
- Луи ван Гаал – 51,3% побед (76 матчей, 39 побед);
- Уле-Гуннар Сульшер – 51,4% побед (109 матчей, 56 побед);
- Эрик тен Хаг – 51,8% побед (85 матчей, 44 победы);
- Жозе Моуринью – 53,8% побед (93 матча, 50 побед);
- Алекс Фергюсон – 65,2% побед (810 матчей, 528 побед).
Источник: «Бомбардир»