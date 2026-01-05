Аморим установил антирекорд среди тренеров «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим стал худшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» в эпоху АПЛ по проценту побед.

Команда под руководством 40-летнего португальца выиграла в чемпионате 15 из 47 матчей при 13 ничьих и 19 поражениях.

31,9% побед – это новый антирекорд среди тренеров «МЮ».