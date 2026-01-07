«Манчестер Юнайтед» не выполнил шесть трансферных требований Аморима

У экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима не было поддержки от клуба в вопросах усиления состава.
Руководство «МЮ» не менее шести раз игнорировало трансферные требования португальского специалиста.
Прошлым летом Аморим просил купить у «Астон Виллы» вратаря Эмилиано Мартинеса и нападающего Олли Уоткинса. Вместо них тренер получил Сенне Ламменса и Беньямина Шешко.
Также 40-летний португалец хотел подписать несколько футболистов из своего бывшего клуба – лиссабонского «Спортинга». В его списке были:
- Усман Дьоманде
- Мортен Юльманн
- Жеовани Кенда
- Сальвадор Блопа
Источник: Daily Mail