Стало известно, какую сумму «Манчестер Юнайтед» потратил на компенсации уволенным тренерам после Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» выплатил 78 миллионов фунтов на компенсации тренерам и их штабам после увольнения за последние 12 лет.

Так, Дэвиду Мойесу выплатили 4,9 миллиона фунтов, Луи ван Галу – 8,4 миллиона, Жозе Моуринью – 19,6 миллиона, Уле-Гуннару Сульшеру – 10 миллионов, Ральфу Рангнику – 14,7 миллиона, Эрику тен Хагу – 10 миллионов, Рубену Амориму – 10 миллионов.

Эти тренеры возглавляли команду после ухода из нее Алекса Фергюсона в 2013 году.

Также «МЮ» потратил примерно 21 миллионов фунтов на приглашение тренеров, наем и увольнение директоров клуба. Самой большой компенсацией стала выплата «Спортингу» в размере 11 миллионов евро за подписание Аморима в 2024 году.

Таким образом, суммарно «Манчестер Юнайтед» потратил на компенсации около 100 миллионов фунтов.