Российский футболист «МЮ»: «Говорят, что я похож на Руни по стилю игры»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, что в клубе его сравнивают с Уэйном Руни.

«Я не любил ждать мяч. Любил всегда отходить назад, забирать его и идти вперeд. И мне сказали [люди в клубе]: «Смотри, ты любишь отходить назад, поэтому мы хотим тебя поставить в полузащиту. Под нападающего». Они говорят, что я похож на Руни по стилю игры.

Играю как Руни: агрессивный, люблю забирать мячи, бегу вперeд, забиваю. Им это нравится, а из-за этого мне эта позиция [атакующего полузащитника] понравилась», – заявил уроженец Дагестана.