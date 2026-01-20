Канчельскис назвал игрока РПЛ, способного помочь «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян мог бы заиграть в составе английской команды.

– Все говорят, что Сперцян вот-вот уедет в Европу, но почему-то не уезжает.

Сейчас Эдуард помог бы «Манчестер Юнайтед». У них тяжелая ситуация с футболистами. Не скажу, что Сперцян сильнее Бруну Фернандеша, но Эдуард точно пригодился бы «МЮ».

– Эдуард – футболист уровня основного состава «Манчестер Юнайтед»?

– Он бы точно не испортил общую картину. Проблем в основном составе у Эдуарда не было бы.