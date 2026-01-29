Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Итоги общего этапа ЛЧ, рекорд Мбаппе, новый бразилец в «Зените» и другие новости

Итоги общего этапа ЛЧ, рекорд Мбаппе, новый бразилец в «Зените» и другие новости

Сегодня, 02:30

Станкович унижал игрока «Спартака» – есть комментарий агента

«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива» – от 7 до 13 миллионов

«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии – есть реакция клуба

«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда

«Челси» избавился от Стерлинга – его зовут в Италию

Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов

Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона

Мбаппе побил рекорд Роналду в ЛЧ, Левандовски повторил достижение Месси

Украинский вратарь Трубин забил «Реалу» на 98-й минуте – его гол вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

Итоги общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 и предварительные пары стыковых матчей

Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
57
Итоги общего этапа ЛЧ, рекорд Мбаппе, новый бразилец в «Зените» и другие новости
02:30
ФотоОпределились предварительные пары стыковых матчей Лиги чемпионов
01:50
Впервые за 10 лет команда из СНГ пробилась в плей-офф ЛЧ
01:35
11
ФотоИтоги общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
01:19
1
ФотоУкраинский вратарь Трубин забил «Реалу» на 98-й минуте – его гол вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ
01:12
7
Лига чемпионов. «Реал» вдевятером проиграл «Бенфике» и выбыл из топ-8
01:03
3
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу и избежала стыков
00:58
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым не попал в топ-8, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
00:56
Лига чемпионов. «Карабах» пропустил 6 голов от «Ливерпуля», но прошел в плей-офф
00:54
1
ФотоУкраинский вратарь Трубин забил «Реалу» на 98-й минуте – его гол вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ
01:12
7
Лига чемпионов. Победы «Баварии», «Челси», «Ман Сити», «Арсенала» и другие результаты
01:09
Лига чемпионов. «Реал» вдевятером проиграл «Бенфике» и выбыл из топ-8
01:03
3
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу и избежала стыков
00:58
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым не попал в топ-8, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
00:56
Лига чемпионов. «Карабах» пропустил 6 голов от «Ливерпуля», но прошел в плей-офф
00:54
1
Левандовски повторил рекорд Месси
00:36
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
00:24
Холанд вошел в топ-8 лучших бомбардиров в истории ЛЧ
00:12
1
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
Фото⚡️ «Зенит» объявил о переходе Джона Джона
Вчера, 23:49
9
Мбаппе побил рекорд Роналду 10-летней давности в ЛЧ
Вчера, 23:37
1
Роналду потерял лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии
Вчера, 23:23
Быстров – о составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»
Вчера, 23:11
4
Названа дата похорон Бориса Игнатьева
Вчера, 22:59
Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай
Вчера, 22:47
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»: подробности
Вчера, 22:39
Корнеев – о футболисте «Спартака»: «Просто забил на все»
Вчера, 22:31
5
Появился первый претендент на Стерлинга, покинувшего «Челси»
Вчера, 22:22
Черданцев сказал, почему Рахимова убрали из «Рубина»
Вчера, 22:10
Сафонов – в старте «ПСЖ» на решающий матч Лиги чемпионов
Вчера, 21:57
6
«Зенит» потратит на покупку Джона больше, чем ожидалось
Вчера, 21:47
6
Россия – в топ-10 лидеров по тратам на трансферы
Вчера, 21:35
16
Фото«Астон Вилла» вернула футболиста, проданного «Ювентусу» за 50+ миллионов
Вчера, 21:21
«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»
Вчера, 21:09
4
