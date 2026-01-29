Лига чемпионов. Победы «Баварии», «Челси», «Ман Сити», «Арсенала» и другие результаты

Лига чемпионов. 8 тур
Наполи - Челси - 2:3 (2:1)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Э. Фернандес, 19 (с пенальти); 1:1 - А. Вергара, 33; 2:1 - Р. Хойлунд, 43; 2:2 - Ж. Педро, 61; 2:3 - Ж. Педро, 82.
Боруссия Д - Интер - 0:2 (0:0)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Ф. Димарко, 81; 0:2 - А. Диуф, 90+4.
Айнтрахт - Тоттенхэм - 0:2 (0:0)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Р. Коло Муани, 47; 0:2 - Д. Соланке, 77.
Пафос - Славия - 4:1 (1:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - В. Драгомир, 17; 1:1 - С. Шалоупек, 44; 2:1 - Бруно, 53; 3:1 - А. Силва, 84; 4:1 - А. Силва, 87.
Удаления: нет - Я. Боржил, 59.
Атлетико - Буде-Глимт - 1:2 (1:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - А. Серлот, 15; 1:1 - Ф. Сьоволд, 35; 1:2 - К. Хег, 59.
Манчестер Сити - Галатасарай - 2:0 (2:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Э. Холанд, 11; 2:0 - Р. Шерки, 29.
ПСВ - Бавария - 1:2 (0:0)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Д. Мусиала, 58; 1:1 - И. Сайбари, 78; 1:2 - Г. Кейн, 84.
Удаления: М. Жуниор, 90+4 (вторая ж.к) - нет.
Байер - Вильярреал - 3:0 (2:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - М. Тилльман, 12; 2:0 - М. Тилльман, 35; 3:0 - А. Гримальдо, 57.
Атлетик - Спортинг - 2:3 (2:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - О. Сансет, 3; 1:1 - У. Дьоманде, 12; 2:1 - Г. Гурусета, 28; 2:2 - Тринкау, 62; 2:3 - A. Santos , 90+4.
Аякс - Олимпиакос - 1:2 (0:0)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Ж. Мартиньш, 52; 1:1 - К. Дольберг, 69 (с пенальти); 1:2 - С. Хецце, 79.
Юнион СЖ - Аталанта - 1:0 (0:0)Таблица турнира
Гол: 1:0 - А. Халаили, 70.
Арсенал - Кайрат - 3:2 (3:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - В. Дьекереш, 3; 1:1 - Жоржинью, 7 (с пенальти); 2:1 - К. Хаверц, 15; 3:1 - Г. Мартинелли, 36; 3:2 - Рикардиньо, 90+3.
Брюгге - Марсель - 3:0 (2:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - М. Диахон, 4; 2:0 - Р. Вермант, 11; 3:0 - А. Станкович, 79.
Источник: «Бомбардир»