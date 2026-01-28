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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Наполи - Челси
Наполи - Челси: обзор матча 28 января 2026
Наполи
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 3
Завершен
Челси
33'
А. Вергара
43'
Р. Хойлунд
19'
Э. Фернандес (П)
61'
Ж. Педро
82'
Ж. Педро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Челси
Завершен
90'
Замена
Бенуа Бадьяшиль
️️️️➡️️
Джейми Гиттенс
90'
+5'
89'
Травма
Джейми Гиттенс
88'
Желтая карточка
Уэсли Фофана
(фол)
Замена
Ромелу Лукаку
️️️️➡️️
Эльйиф Эльмас
82'
Замена
Сам Беукема
️️️️➡️️
Леонардо Спинаццола
82'
82'
ГОЛ! 2:3!
Жуан Педро
Пас отдал
Коул Палмер
Желтая карточка
Эльйиф Эльмас
(фол)
74'
74'
Замена
Алехандро Гарначо
️️️️➡️️
Эстевао
Замена
Мигель Гутьеррес
️️️️➡️️
Жуан
67'
61'
ГОЛ! 2:2!
Жуан Педро
Пас отдал
Коул Палмер
59'
Замена
Джейми Гиттенс
️️️️➡️️
Андрей Сантос
59'
Замена
Трево Чалоба
️️️️➡️️
Мало Густо
46'
Замена
Коул Палмер
️️️️➡️️
Педру Нету
45'
+3'
ГОЛ! 2:1!
Расмус Хойлунд
Пас отдал
Матиас Оливера
43'
ГОЛ! 1:1!
Антонио Вергара
Пас отдал
Матиас Оливера
33'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Энцо Фернандес
Желтая карточка
Жуан
17'
Показать весь матч
Live: Наполи - Челси
Поле
Текстовая версия
90+1'
Правила нарушил Марк Кукурелья (Chelsea).
90+1'
antonio vergara (Наполи) заработал штрафной в атаке.
90'
Сколько минут добавил судья? 5
90'
Замена у команды Chelsea. jamie gittens ушел, benoit badiashile вышел.
89'
Жуан Педро (Chelsea) заработал штрафной на левом фланге.
89'
Правила нарушил Алессандро Буонджорно (Наполи).
88'
wesley fofana (Chelsea) получил желтую карточку за фол.
88'
rasmus hojlund (Наполи) заработал штрафной на левом фланге.
88'
Правила нарушил wesley fofana (Chelsea).
86'
Правила нарушил miguel gutierrez (Наполи).
86'
cole palmer (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил enzo fernandez (Chelsea).
84'
antonio vergara (Наполи) заработал штрафной на правом фланге.
82'
Гол! 2:3! Забил Жуан Педро (Chelsea). Ассистент - cole palmer (быстрый проход).
82'
Замена у команды Наполи. leonardo spinazzola ушел, sam beukema вышел.
82'
Замена у команды Наполи. eljif elmas ушел, romelu lukaku вышел.
81'
alejandro garnacho (Chelsea) в офсайде.
81'
Марк Кукурелья (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Правила нарушил antonio vergara (Наполи).
79'
rasmus hojlund (Наполи) в офсайде.
77'
Пауза окончена. Матч продолжается.
75'
Пауза в матче. Травму получил Джованни Ди Лоренцо (Наполи)
74'
eljif elmas (Наполи) получил желтую карточку за фол.
74'
Удар заблокирован. Бил enzo fernandez (Chelsea).
74'
Замена у команды Chelsea. Эстевао ушел, alejandro garnacho вышел.
73'
Правила нарушил Эстевао (Chelsea).
73'
Алессандро Буонджорно (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Пауза окончена. Матч продолжается.
70'
Пауза в матче. Травму получил Скотт Мактоминей (Наполи)
69'
trevoh chalobah отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
67'
Замена у команды Наполи. Жуан ушел, miguel gutierrez вышел.
67'
Момент не реализован! enzo fernandez (Chelsea). Пас отдал cole palmer.
63'
Момент не реализован! rasmus hojlund (Наполи). Пас отдал Алессандро Буонджорно.
61'
Гол! 2:2! Забил Жуан Педро (Chelsea). Ассистент - cole palmer.
59'
Замена у команды Chelsea. malo gusto ушел, trevoh chalobah вышел.
59'
Замена у команды Chelsea. Андрей Сантос ушел, jamie gittens вышел.
57'
Правила нарушил Андрей Сантос (Chelsea).
57'
antonio vergara (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
Андрей Сантос (Chelsea) сыграл рукой.
48'
wesley fofana (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил antonio vergara (Наполи).
48'
Удар заблокирован. Бил cole palmer (Chelsea).
47'
Жуан Педро (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Правила нарушил Жуан (Наполи).
46'
Правила нарушил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
46'
enzo fernandez (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил antonio vergara (Наполи).
46'
enzo fernandez (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Замена у команды Chelsea. pedro neto ушел, cole palmer вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 2:1.
45+3'
Эстевао (Chelsea) сыграл рукой.
45+2'
Правила нарушил Жуан Педро (Chelsea).
45+2'
Алессандро Буонджорно (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Правила нарушил moises caicedo (Chelsea).
45+1'
eljif elmas (Наполи) заработал штрафной на левом фланге.
45'
Сколько минут добавил судья? 3
45'
Момент не реализован! Жуан Педро (Chelsea). Длинный пас отдал pedro neto.
43'
Гол! 2:1! Забил rasmus hojlund (Наполи). Ассистент - mathias olivera.
39'
Момент не реализован! antonio vergara (Наполи). Пас отдал Скотт Мактоминей.
37'
Правила нарушил Андрей Сантос (Chelsea).
37'
antonio vergara (Наполи) заработал штрафной на правом фланге.
36'
Жуан Педро (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Правила нарушил Станислав Лоботка (Наполи).
35'
Правила нарушил Андрей Сантос (Chelsea).
35'
antonio vergara (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Алессандро Буонджорно (Наполи).
35'
Эстевао (Chelsea) заработал штрафной в атаке.
33'
Гол! 1:1! Забил antonio vergara (Наполи). Ассистент - mathias olivera.
32'
Пауза окончена. Матч продолжается.
31'
Пауза в матче. Травму получил mathias olivera (Наполи)
29'
mathias olivera (Наполи) пробил (головой) по воротам, сейв сделал robert sanchez (Chelsea). Длинный пас делал eljif elmas.
28'
robert sanchez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
28'
Джованни Ди Лоренцо (Наполи) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал robert sanchez (Chelsea).
27'
Момент не реализован! Жуан Педро (Chelsea).
27'
pedro neto (Chelsea) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Алекс Мерет (Наполи).
26'
Рис Джеймс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
26'
Правила нарушил Эстевао (Chelsea).
26'
Алессандро Буонджорно (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Жуан Педро (Chelsea) заработал штрафной в атаке.
24'
Правила нарушил Жуан (Наполи).
23'
Удар заблокирован. Бил mathias olivera (Наполи). Ассистент - antonio vergara..
22'
robert sanchez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
19'
Гол! 0:0! . enzo fernandez (Chelsea) забил с пенальти.
17'
Жуан (Наполи) получил
17'
Жуан (Наполи) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
17'
Удар заблокирован. Бил Рис Джеймс (Chelsea). Ассистент - enzo fernandez..
15'
Жуан Педро (Chelsea) заработал штрафной в атаке.
15'
Правила нарушил antonio vergara (Наполи).
14'
wesley fofana (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил rasmus hojlund (Наполи).
14'
Скотт Мактоминей (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил moises caicedo (Chelsea).
12'
Скотт Мактоминей (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил moises caicedo (Chelsea).
11'
Андрей Сантос (Chelsea) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Алекс Мерет (Наполи). Длинный пас делал malo gusto.
11'
Жуан отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Chelsea.
9'
Пауза окончена. Матч продолжается.
7'
Пауза в матче. Травму получил Скотт Мактоминей (Наполи)
6'
Скотт Мактоминей (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил enzo fernandez (Chelsea).
4'
wesley fofana (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Правила нарушил rasmus hojlund (Наполи).
2'
Пауза окончена. Матч продолжается.
1'
Пауза в матче. Травму получил Джованни Ди Лоренцо (Наполи)
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Эльйиф Эльмас
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Наполи
14
Никита Контини
ВР
61
David Spinelli
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
56
Christian Garofalo
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Челси
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мерет
37
Спинаццола
5
Жуан
4
Буонджорно
16
Оливера
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
4
Мактоминей
20
Эльмас
26
Вергара
19
Хойлунд
4-3-2-1
1
Санчес
24
Джеймс
27
Густо
29
Фофана
24
Кукурелья
24
Фернандес
23
Кайседо
17
Сантос
41
Эстевао
18
Нету
20
Педро
5
Жуан
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
5
Жуан
37
Спинаццола
31
Беукема
31
Беукема
37
Спинаццола
20
Эльмас
9
Лукаку
9
Лукаку
20
Эльмас
Гиттенс
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
Гиттенс
27
Густо
23
Чалоба
23
Чалоба
27
Густо
41
Эстевао
49
Гарначо
49
Гарначо
41
Эстевао
18
Нету
10
Палмер
10
Палмер
18
Нету
17
Сантос
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Сантос
Остались в запасе
Наполи
Челси
14
Никита Контини
ВР
61
David Spinelli
ВР
56
Christian Garofalo
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
61
David Spinelli
ВР
56
Christian Garofalo
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Наполи
Точно не сыграют
Ваня Милинкович-Савич
ВР
Франк Ангисса
ЦП
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Билли Гилмор
ЦП
Лука Мариануччи
ЦЗ
Паскуале Маццокки
ПЗ
Маттео Политано
ПВ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Челси
Точно не сыграют
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Леви Колуилл
ЦЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Габриэль Слонина
ВР
Калеб Уайли
ЛЗ
Аарон Ансельмино
ЦЗ
Статистика матча Наполи - Челси
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
15
Офсайды
1
1
Количество передач
528
636
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
2.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Посещаемость:
46513
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