24.05.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-2-3-1
1
Мерет
3
Гутьеррес
37
Оливера
22
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
68
Лоботка
27
Сантос
11
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
3-4-2-1
40
Окойе
27
Кабаселе
28
Соле
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
33
Земура
38
Миллер
24
Пиотровски
9
Дэвис
1
Мерет
14
Контини
14
Контини
1
Мерет
37
Оливера
15
Жуан
15
Жуан
37
Оливера
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
27
Сантос
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
27
Сантос
31
Кристенсен
13
Бертола
13
Бертола
31
Кристенсен
33
Земура
29
Млачич
29
Млачич
33
Земура
9
Дэвис
6
Саррага
6
Саррага
9
Дэвис
8
Карлстрем
16
Букса
16
Букса
8
Карлстрем
24
Пиотровски
7
Гуйе
7
Гуйе
24
Пиотровски
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Коста Руньяич
Наполи
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
3
13
Офсайды
4
0
Количество передач
700
332
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Удинезе», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»