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  • «Наполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Наполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 17:50
Наполи
24.05.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
24' Р. Хойлунд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Антонио Вергара
АП
23
Гиоване
ЦФ
Удинезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
3
Гутьеррес
37
Оливера
22
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
68
Лоботка
27
Сантос
11
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
3-4-2-1
40
Окойе
27
Кабаселе
28
Соле
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
33
Земура
38
Миллер
24
Пиотровски
9
Дэвис
1
Мерет
14
Контини
14
Контини
1
Мерет
37
Оливера
15
Жуан
15
Жуан
37
Оливера
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
27
Сантос
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
27
Сантос
31
Кристенсен
13
Бертола
13
Бертола
31
Кристенсен
33
Земура
29
Млачич
29
Млачич
33
Земура
9
Дэвис
6
Саррага
6
Саррага
9
Дэвис
8
Карлстрем
16
Букса
16
Букса
8
Карлстрем
24
Пиотровски
7
Гуйе
7
Гуйе
24
Пиотровски
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Коста Руньяич
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Ромелу Лукаку
ЦФ
Удинезе
Точно не сыграют
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Ассан Камара
ЛЗ
Николо Дзаньоло
АП
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Хуан Арисала
ЛВ
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
3
13
Офсайды
4
0
Количество передач
700
332
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Удинезе», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Удинезе»

м

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Наполи
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